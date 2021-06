Des récoltes perdues en raison des changements climatiques

La sécheresse et les changements climatiques ont un impact sur les champs. Pendant que certaines récoltes murissent trop vite, d'autres risquent tout simplement d'être perdues.

Les récoltes de maïs et soja de la Ferme Lavalloise s'annoncent désastreuses cette année. Un des propriétaires croit que la sécheresse des dernières semaines diminuera d'au moins 30% sa production de maïs.

«C'est une des pires années que j'ai vécues dans ma carrière. Je parlerais d'il y a une quarantaine d'années. Et la sécheresse a fait que la levée a été très difficile dans les semis», mentionne Benoit Forget, copropriétaire, ferme lavalloise.

Certains des champs de cette ferme ne produiront même pas 50% des récoltes habituelles. Pour ces producteurs, il est clair que le réchauffement climatique affecte l'agriculture.

«Ça fait 2-3 ans qu'on commence à y goûter. Les experts, les scientifiques nous l'annonçaient il y a une dizaine d'années. Eh bien, là, on est dedans et on commence», explique Jocelyn St-Denis, directeur général de l’AMPQ.

Les petits fruits sont affectés

Les producteurs de fruits rouges ont connu un début de saison anormalement hâtif. Et pour plusieurs, saison hâtive rime avec problèmes.

«On a commencé à avoir des fraises, nous ici, au tour du 10 juin. Notre magasin n'était même pas ouvert et on s'est installé une petite table sur le bord de la route pour vendre des paniers de fraises parce qu'on ne savait plus quoi en faire tellement on en avait. Puis, on n'avait pas de cueilleur non plus. Le 10 juin, les jeunes n'ont pas fini l'école», souligne Vicky Vaillancourt de la ferme Vaillancourt.

À la ferme Vaillancourt, environ 30% de sa production de fraises a été gâché par la saison hâtive.

«On aimerait bien vous offrir des plus gros fruits. On aimerait vous en offrir toute la saison, mais c'est dame Nature qui choisit. C'est ce qui cause, des fois, les changements de prix très importants dans les fruits. Du moment où il n'y aura plus de framboise, elle va devenir très rare, donc le prix va augmenter. Mais ce n'est pas nous nécessairement qui décidons de ça, c'est le marché», explique Vicky Vaillancourt.