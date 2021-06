Les développements sur le coronavirus du 25 juin 2021

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h00

PLANÉTAIRE

Cas: 180 346 611

Morts: 3 907 765

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 603 077

Morts: 603 526

CANADA

Ontario: 543 571 cas (9101 décès)

Québec: 374 406 cas (11 202 décès)

Alberta: 231 641 cas (2293 décès)

Colombie-Britannique: 147 418 cas (1749 décès)

Manitoba: 55 777 cas (1135 décès)

Saskatchewan: 48 646 cas (565 décès)

Nouvelle-Écosse: 5814 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2323 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1384 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 242 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 412 226 cas (26 197 décès)

NOUVELLES

22h56 | Un sénateur américain demande une enquête sur la violation de la liberté religieuse au Canada

AFP

Le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, a envoyé une lettre jeudi à la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale afin de réclamer une enquête sur la violation de la liberté religieuse au Canada après l’arrestation de pasteurs albertains pour non-respect des mesures sanitaires.

21h54 | La population mondiale toujours vulnérable à la COVID-19

Photo Adobe Stock

Plus d’un an après le début de la pandémie, le nombre de personnes qui ont contracté la COVID-19 resterait assez faible au niveau mondial, signifiant que la fin des mesures sanitaires n’arriverait pas aussi rapidement qu’espérée, selon un groupe de recherche canadien.

20h34 | Sunwing adapte sa politique de remboursement

AFP

La compagnie aérienne canadienne Sunwing a annoncé vendredi un nouveau plan de remboursements afin d’indemniser plus de clients qui ont vu leurs vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

18h53 | COVID-19: accélération de la campagne de vaccination en Estrie

L’insatisfaction provoquée ces derniers jours en Estrie par les retards de livraison des vaccins contre la COVID-19 et les ratées de Clic-Santé a fait place à la bonne humeur vendredi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS prévoyant une accélération de la vaccination dans les prochains jours.

18h41 | Une remise des diplômes réinventée

La fébrilité était au rendez-vous, vendredi matin, quand les finissants de l’École secondaire des Pionniers, à Trois-Rivières, ont découvert leur école complètement transformée pour la remise des diplômes.

18h02 | Foule à Montréal: pas les mêmes règles pour tous?

Les images des milliers de partisans rassemblés jeudi soir sans distanciation autour du Centre Bell ont surpris plusieurs personnes, notamment les producteurs d'événements comme ceux du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui doivent faire des pieds et des mains pour accueillir des foules moins imposantes.

16h47 | La ville de San Francisco va obliger ses employés à se faire vacciner contre la COVID-19

La ville de San Francisco a annoncé qu'elle allait demander à tous ses employés municipaux de se faire vacciner contre la COVID-19, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

16h20 | Assouplissements: plus facile d’organiser les camps de jour

Les assouplissements aux mesures sanitaires facilitent l’organisation des camps de jour dans plusieurs villes de l’Est-du-Québec, dont les activités vont commencer dès lundi.

14h52 | Variant Delta: la menace d'un «été indien»

AFP

Déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis quelques semaines, le variant Delta, plus contagieux, pourrait provoquer un rebond à large échelle dès cet été si rien n'est fait pour le contrer précocement, avertissent spécialistes et autorités sanitaires.

14h40 | Possibles cas de transmission dans plusieurs vols au cours des derniers jours

Photo d'archives, AFP

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a établi qu’un voyageur ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 aurait pu être contagieux alors qu’il a voyagé à bord de deux vols d’Air Canada.

Le vol d’Air Canada 404, qui a quitté Toronto à 8 h 30 à destination de Montréal, le 18 juin, et le vol d’Air Canada 8902, qui a quitté Montréal à 12 h 45 à destination de Moncton le 18 juin dernier sont susceptibles d’avoir été des incubateurs de transmission.

14h08 | Le variant Delta a quadruplé au pays depuis la fin avril

AFP

Si les dirigeants de la santé publique canadienne applaudissent les avancées dans la couverture vaccinale au pays, ils mettent une nouvelle fois en garde les Canadiens contre une montée des cas du variant Delta, d’abord apparu en Inde.

Même si le variant britannique (Alpha) est toujours responsable de la majorité des nouveaux cas de COVID-19, l’empreinte proportionnelle du variant Delta dans le nombre de nouvelles infections «a plus que quadruplé depuis la fin d’avril» jusqu’au 23 mai, a rapporté vendredi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

11h20 | Les bilans quotidiens sur les données de la pandémie au Québec seront diffusés seulement du lundi au vendredi

Dans le but de donner un répit aux équipes du ministère de la Santé, les bilans quotidiens ne seront plus diffusés la fin de semaine et les jours fériés, a annoncé Christian Dubé.

Dès demain, pour donner un répit aux équipes cet été, le MSSS ne diffusera plus les données quotidiennes les fds et jrs fériés.



Les cas, hospit et vaccination seront accessibles dans les données ouvertes. Un communiqué récapitulatif sera publié le lundi. https://t.co/KNUK6mTosu https://t.co/Kk5ocIBqVp — Christian Dubé (@cdube_sante) June 25, 2021

11h01 | 88 nouveaux cas au Québec

Le plus récent bilan de la pandémie de COVID-19 au Québec.

Le Québec rapporte 88 cas de COVID-19 et aucun décès, portant le total à 374 406 personnes infectées et 11 202 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 96 infections et quatre décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 24 JUIN 2021

- 374 318 personnes infectées (+88)

- 11 202 décès (-)

- 135 personnes hospitalisées (-8)

- 40 personnes aux soins intensifs (+2)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 20 320 pour un total de 10 065 848

- 68 155 doses administrées s'ajoutent, soit 65 578 dans les dernières 24 heures pour un total 7 761 010 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 20 340 doses au total qui ont été administrées

10h32 | Valérie Plante obtient son certificat pour la liberté

La mairesse de Montréal Valérie Plante a reçu sa 2e dose de vaccin contre la COVID ce matin.

9h09 | «Excellent pronostic» de récupération de l’odorat un an après l’infection

La perte de l’odorat, ou anosmie, liée à une infection à la COVID-19, présente un « excellent pronostic » de récupération à un an, selon une étude strasbourgeoise publiée dans le Journal de l’Association américaine de médecine (Jama).

AFP

9h06 | L'Islande lève toutes ses restrictions liées à la COVID-19

Après 15 mois de mesures tour à tour renforcées ou allégées, l'Islande a annoncé vendredi la levée de toutes les restrictions nationales liées à l'épidémie de COVID-19, grâce à l'avancée de la vaccination sur son territoire.

Sved Oliver - stock.adobe.com

8h06 | Se vacciner c'est «plus de liberté» en Europe, plaident commissaire européenne et ministre français de la Santé

Se vacciner est synonyme de «plus de liberté» notamment pour voyager, ont souligné la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakidès et le ministre français de la Santé Olivier Véran, vendredi, jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire européen.

6h47 | Inde: escroqueries aux faux vaccins mises au jour par la police à Bombay et Calcutta

Au moins 2500 personnes ont été victimes d'escroqueries aux faux vaccins contre la COVID-19 dans deux grandes villes indiennes, Bombay et Calcutta, a annoncé vendredi la police qui a procédé à plusieurs arrestations.

6h15 | Khamenei reçoit une dose de vaccin anti-COVID iranien

6h09 | Royaume-Uni: le ministre de la Santé sous pression après des accusations d'infidélité

Le ministre de la Santé britannique Matt Hancock a été accusé vendredi d'avoir enfreint les règles pendant la pandémie après qu'un tabloïd a révélé qu'il entretenait une liaison avec une conseillère nommée discrètement dans son équipe l'année dernière.

5h19 | Variant Delta: la menace d'un «été indien»

Déjà responsable d'une reprise épidémique au Royaume-Uni depuis quelques semaines, le variant Delta, plus contagieux, pourrait provoquer un rebond à large échelle dès cet été si rien n'est fait pour le contrer précocement, avertissent spécialistes et autorités sanitaires.

5h12 | Chine: l'AFP récompensée pour sa couverture de l'épidémie à Wuhan

4h43 | La Thaïlande accélère la vaccination de ses prisonniers face à une vague de COVID-19

4h40 | Virus: en Israël, le masque fait son retour dans les lieux publics fermés

3h39 | COVID-19: «excellent pronostic» de récupération de l'odorat un an après l'infection, selon une étude

2h36 | COVID: en manque de vaccins, l'Afrique frappée par une 3e vague «brutale»

1h15 | Le coronavirus se propage aux Fidji qui se refusent à un confinement