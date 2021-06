EN IMAGES | Débordements au centre-ville de Montréal

La victoire inattendue des Glorieux jeudi soir a été assombrie par des méfaits et du vandalisme alors que la formation montréalaise accède à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993.

Tonnerre d’applaudissements, de hurlements de joie et shows de feux d’artifice : la rue devant le Centre Bell s’est enflammée à la seconde où Artturi Lehkonen a marqué le but en prolongation permettant au Canadien de Montréal d’accéder à la finale.

« Ça fait longtemps qu’on attend ça », a lancé le Montréalais Jonathan Olivier.

Après le cri de joie de plusieurs minutes suivant le but gagnant, l’ambiance a vite tourné.

Plusieurs partisans ont entre autres grimpé sur une voiture qui tentait de traverser la foule. D’autres ont renversé une voiture de police sur le côté.

Des fêtards se sont également emparés de cônes orange comme s’il s’agissait de la coupe Stanley ou ont grimpé sur des boîtes aux lettres pour se défouler dessus.

Gaz lacrymogène

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a tenté de disperser la foule d’environ 5000 personnes en utilisant les gaz lacrymogènes après que « des projectiles » ont été lancés vers les agents.

Les policiers avaient d’ailleurs demandé aux 3500 spectateurs présents au Centre Bell de rester à l’intérieur pour tenter de garder le contrôle dans les rues autour de l’amphithéâtre.

Plusieurs feux d’artifice ont également été lancés, tout comme des bouteilles contre des véhicules.

« Ces comportements ont été commis par une minorité de gens. La grande majorité des gens se sont comportés de façon exemplaire », a fait savoir Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

Foule heureuse

Durant la soirée, des partisans, sourires aux lèvres, célébraient l’historique victoire du CH. Les « Olé, olé, olé » et les « Go Habs Go ! » s’enchaînaient.

« Il ne fallait absolument pas manquer ça », lance la Montréalaise France Lavoie, enterrée par les chants festifs.

Surtout que la victoire est survenue le soir même de la fête nationale.

« Ça arrive une fois, dit Marc Blouin, les yeux remplis d’espoir. C’est exceptionnel. » L’homme de 47 ans portait fièrement un chapeau bleu et avait un drapeau du Québec sur son dos. Il est venu de Gatineau pour l’occasion.

« Je ne suis pas un fan de hockey ben, ben, confie Maxime Grenier-Castillo. Mais c’est un rêve d’enfance qui se passe. »