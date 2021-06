Effondrement en Floride: le Québec est-il à l’abri?

Les images de Surfside en Floride, qui ont fait le tour du monde, donnent froid dans le dos.

• À lire aussi: Immeuble effondré en Floride: des «dommages structurels» relevés dès 2018

• À lire aussi: Un mémorial pour mettre des visages sur les disparus de l’immeuble effondré en Floride

• À lire aussi: À Surfside, la colère gronde près des décombres de l'immeuble effondré

À Montréal, on compte plusieurs dizaines de gratte-ciels et de très nombreux immeubles résidentiels de plusieurs étages.

Sans avoir connu un drame comparable à celui de Surfside, la métropole québécoise a tout de même été le théâtre de quelques incidents impliquant de hautes structures au fil des années.

En mai 2020, un imposant bloc de béton s'est écrasé après s'être détaché du 17e étage d'un immeuble de bureaux.

En juillet 2009, une femme connaissait une fin tragique au centre-ville, en raison d’un bloc de béton, alors qu'elle soupait au restaurant.

Des règles à resserrer

Au Québec, il est obligatoire de vérifier et d'entretenir les façades de cinq étages hors sol et plus en vertu du chapitre bâtiment du code de sécurité. Le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification des façades tous les cinq ans.

«Après ça, il pourra produire un rapport soit de certification ou de dénonciation de conditions dangereuses», a expliqué en entrevue à TVA Nouvelles Claude Guertin, ingénieur et directeur général de ProspecPlus.

Ce dernier rappelle que même chez nous, on n’est jamais à l’abri d’une défaillance structurelle.

L’inspection demeure primordiale pour éviter le pire.

«Lorsqu'on inspecte un parc de stationnement, on va pouvoir voir réellement les entraves du bâtiment, la structure comme telle, les fondations, les éléments structuraux tels les poutres, colonnes, les murs de fondation, etc.», affirme Claude Guertin.

«C'est sûr que quand on inspecte les façades, c'est l'enveloppe du bâtiment, pas nécessairement la structure. Ça ne nous donnera pas un diagnostic complet de l'état structural du bâtiment» ajoute-t-il.

L’ingénieur estime qu’il devrait y avoir une obligation d’inspecter les éléments structuraux d’un bâtiment qui a une certaine vétusté.

«Je pense que c'est la moindre des choses», clame Claude Guertin.