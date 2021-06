Les développements sur le coronavirus du 26 juin 2021

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h25

PLANÉTAIRE

Cas: 180 726 834

Morts: 3 915 760

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 621 391

Morts: 603 885

CANADA

Ontario: 543 917 cas (9114 décès)

Québec: 374 406 cas (11 202 décès)

Alberta: 231 641 cas (2293 décès)

Colombie-Britannique: 147 418 cas (1749 décès)

Manitoba: 55 879 cas (1138 décès)

Saskatchewan: 48 706 cas (566 décès)

Nouvelle-Écosse: 5825 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2324 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1384 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 264 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 412 768 cas (26 214 décès)

23h05 | Les matchs peut-être diffusés dans un parc

Atteinte de la fièvre des séries, la Ville de Montréal envisage de diffuser les prochaines parties du Canadien en plein air.

21h17 | Le pilote Mikael Grenier poursuit son parcours à toute vitesse

À 28 ans, Mikael Grenier a encore le feu sacré pour la course automobile.

Après les Porsche et les Lamborghini, le pilote se considère privilégié de parcourir le monde au niveau de compétition supérieur.

20h44 | Le tournage de «Mission: Impossible 7» encore arrêté à cause de la COVID-19

La réalité est presque plus difficile que la fiction pour Tom Cruise et l’équipe de Mission: Impossible 7.

Selon certaines sources, le tournage aurait encore été interrompu après qu’un membre de la production ait reçu un résultat positif à la suite d’un test de dépistage de la COVID-19.

19h12 | Un outil pour calculer le risque COVID de vos activités

Le gouvernement fédéral veut permettre aux citoyens canadiens de calculer le risque d’exposition à la COVID-19 lors de visites ou de rassemblements.

17h47 | Une première croisière américaine prend le large

Le «Celebrity Edge» sera le premier bateau de croisière à quitter les États-Unis avec des touristes en un peu plus d’un an.

17h28 | Un miraculé de la COVID rentre enfin chez lui: «C’est ma Coupe Stanley à moi»

Denis Charest a vu la mort de près et a vécu un calvaire de six mois en raison de la COVID longue.

17h15 | Importation privée de vaccins contre la COVID, les pharmaciens haïtiens craignent des contrefaçons

L'association des pharmaciens d'Haïti a alerté samedi sur les risques d'introduction de vaccins contrefaits, après que l'État a autorisé jeudi l'importation par le secteur privé de vaccins contre la COVID, alors qu'il n'a encore lancé aucune campagne publique pour vacciner la population.

13h45 | COVID-19: le ministre britannique de la Santé démissionne pour non-respect des règles sanitaires

Sa position était devenue intenable : le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, au coeur de l'action gouvernementale contre la pandémie, a démissionné samedi pour avoir violé les restrictions contre la COVID au cours d'une liaison avec une conseillère, étalée dans tous les médias.

12h20 | COVID-19: augmentation des cas en Ontario

En Ontario, malgré une légère augmentation des cas, la campagne de vaccination progresse et la province va déployer sa deuxième phase de son plan de déconfinement qui entrera en vigueur dès mercredi.

11h46 | Des milliers de manifestants à Londres contre les restrictions anti-COVID

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Londres pour protester contre les restrictions anti-COVID au Royaume-Uni, après le report à juillet de la levée des dernières d'entre elles en raison d'une hausse des contaminations.

11h29 | «Le mélange des doses n'est pas optimal» estime un spécialiste

Les cas de COVID-19 sont en dégringolade au Québec malgré le relâchement des mesures sanitaires. C’est surtout grâce au bon fonctionnement du vaccin, note Jacques Lapierre, virologue à la retraite.

11h20 | Le variant Delta prédominant au Portugal

Au Portugal, le variant Delta, qui a provoqué un rebond des contagions, est devenu prédominant, selon les données rendues publiques par la Direction générale de la santé. Il représente plus de 51% des nouveaux cas au Portugal et plus de 70% dans la région de Lisbonne. Le pays a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées comme Lisbonne, où les horaires et la capacité d'accueil des restaurants et des commerces ont de nouveau été réduits.

11h20 | Flambée de nouvelles infections en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le variant Delta est aussi à l'origine d'une flambée des nouvelles infections, ont indiqué samedi des scientifiques, tandis que le gouvernement envisage de nouvelles restrictions. Le pays a enregistré 18 762 nouvelles infections samedi, le chiffre quotidien le plus élevé depuis janvier. «Nous sommes entrés dans une phase exponentielle de la pandémie», a mis en garde Tulio de Oliveira, l'un des principaux virologues du pays.

11h13 | Saint Pétersbourg enregistre le bilan quotidien le plus élevé de Russie

La deuxième ville de Russie, Saint Pétersbourg, qui accueille des matches de l'Euro 2020, a enregistré samedi le bilan quotidien de décès du coronavirus le plus élevé dans le pays depuis le début de la pandémie.

Selon un décompte officiel, l'ancienne capitale impériale a enregistré 107 décès au cours des dernières 24 heures, un chiffre qui, selon les agences de presse russes, est le plus élevé dans toutes les villes du pays depuis l'apparition du virus.

9h00 | «Le pire, c’est de ne pas être vacciné»

Le Dr François Marquis, chefs des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, croit qu’il est inévitable que le variant Delta, bien installé au Canada, domine éventuellement les autres souches de la COVID-19.

«Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose : il attaque les gens non vaccinés. Si on est vacciné et qu’on a nos deux doses, oui on peut être infecté, mais le vaccin protège bien et on peut avoir une maladie qui va être plus asymptomatique. Bref, beaucoup moins de chance de se ramasser aux soins intensifs», explique l’intensiviste.

6h23 | La Nouvelle-Zélande suspend la «bulle aérienne» avec l'Australie

La Nouvelle-Zélande a suspendu samedi pour trois jours la «bulle aérienne» permettant les vols sans quarantaine avec l'Australie, après l'apparition de plusieurs foyers de coronavirus dans ce pays.

Le ministre néo-zélandais en charge de la lutte contre la COVID-19, Chris Hipkins, a déclaré que cette suspension donnerait aux responsables le temps d'envisager des mesures «pour rendre la bulle plus sûre, comme des tests avant le départ pour tous les vols» entre les deux pays.

5h17 | Un commerçant offre 10 % de rabais à ses clients vaccinés

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONT

Un commerçant de Montréal veut en finir le plus vite possible avec la pandémie, au point où il offre désormais un rabais de 10 % à tous ses clients inoculés pour encourager la vaccination contre la COVID-19.

« J’ai vu que des rabais étaient offerts aux clients vaccinés des restaurants qui se trouvent dans les provinces maritimes du Canada. Je me suis dit que c’était une bonne idée et que je devais le faire moi aussi », raconte Russell Hemsworth, propriétaire de la papeterie Nota Bene.

Sa petite entreprise, qui se trouve sur l’avenue du Parc, serait une des premières à offrir ce genre de promotion au Québec.

4h27 | Le Bangladesh décrète un strict confinement à partir de lundi

Le Bangladesh va imposer un nouveau confinement extrêmement sévère à partir de lundi, après une augmentation «dangereuse et alarmante» des cas de contamination au très contagieux variant Delta, ont annoncé les autorités.

Toutes les administrations publiques et les entreprises du secteur privé seront fermées pendant une semaine, et seuls les déplacements à caractère médical seront autorisés, a indiqué le gouvernement tard vendredi dans un communiqué.

2h13 | La ville de Sydney entièrement confinée

Les rues de Sydney étaient presque vides samedi, au début d'un confinement de deux semaines visant à contenir la progression du très contagieux variant Delta de la COVID-19 dans la plus grande ville australienne.

Le confinement, qui était déjà en vigueur depuis vendredi minuit dans quatre quartiers de la ville, commence à s'appliquer samedi à partir de 18h00 à l'ensemble de la métropole, a annoncé la Première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.