Italie: le travail agricole interdit dans les Pouilles aux heures les plus chaudes

La région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, a imposé samedi une interdiction de travailler dans les exploitations agricoles aux heures les plus chaudes de la journée, après le décès d'un travailleur migrant.

Le président de la région des Pouilles Michele Emiliano a signé une ordonnance interdisant de travailler entre 12h30 et 16h00 dans le secteur de l'agriculture en étant exposé au soleil d'une manière prolongée.

Cette interdiction entre en vigueur immédiatement et le restera jusqu'au 31 août, selon un communiqué des autorités régionales.

Décès d'un travailleur migrant

Camara Fantamadi, travailleur migrant malien de 27 ans, a eu un malaise et est décédé mercredi dans la campagne dans les environs de Brindisi en rentrant chez lui à vélo. Il avait travaillé pendant quatre heures dans les champs alors que la température avait atteint 40 degrés.

L'Italie subit actuellement une vague de chaleur et dans certaines régions méridionales, les météorologistes prévoient des températures pouvant atteindre 44 ou 45 degrés.

Des milliers d'ouvriers agricoles, travailleurs migrants saisonniers sans contrat de travail, viennent en Italie d'Afrique et d'Europe de l'est pour ramasser des fruits et des légumes. Mal payés, ils vivent dans des conditions précaires dans des campements de fortune.

Beaucoup travaillent sans contrat dans le cadre d'un système illégal, mais bien rôdé connu sous le nom de «caporalato». Les ouvriers agricoles sont soumis à de longues heures de travail pour une rémunération bien inférieure au salaire minimum.

Ces travailleurs migrants sont obligés de payer une somme à des «caporali» ou intermédiaires parfois issus des mafias locales qui gèrent les squats, l'embauche quotidienne des ouvriers agricoles et leur transport vers les exploitations.

Interdiction imposée vendredi

Le maire de Brindisi, Riccardo Rossi, a été le premier vendredi à imposer l'interdiction.

Dans une interview samedi à RaiNews24, il a souligné que les lieux où travaillait l'ouvrier agricole décédé étaient un désert médical.

Une enquête a été ouverte sur son décès, a-t-il ajouté.

«C'est une mort inhumaine», a souligné M. Rossi. De telles conditions de travail dans les champs sont «inacceptables», notamment aux heures les plus chaudes de la journée, d'où la nécessité d'une règlementation, a-t-il estimé.