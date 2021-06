«Le mélange des doses n'est pas optimal» estime un spécialiste

Les cas de COVID-19 sont en dégringolade au Québec malgré le relâchement des mesures sanitaires. C’est surtout grâce au bon fonctionnement du vaccin, note Jacques Lapierre, virologue à la retraite.

M. Lapierre est cependant sceptique quant au mélange des vaccins. S'il ne pense pas que c'est dangereux, il ne pense pas que c'est optimal.

Il n'aime pas que les compagnies pharmaceutiques fassent des études cliniques considérables sur l’utilisation des vaccins, mais pas sur leur mélange.

«On prend la décision sur la base de petites études de peut-être un millier de personnes et on vous dit que c’est sécuritaire. Je pense qu’on doit aller dans des positions comme ça seulement quand on est en manque de vaccins», dit-il.

Il explique que les vaccins devraient être utilisés tels que testés dans les essais cliniques sur plusieurs milliers de personnes.

M. Lapierre note que si on manque de vaccins de deuxième dose, on peut y aller avec un autre vaccin. Par contre, si ceux-ci sont disponibles en grande quantité, comme Pfizer et Moderna, ils ne devraient pas être mélangés.

«Actuellement, j’ai vu beaucoup de gens qui ont eu Pfizer en première dose et Moderna en deuxième dose. Moi, je ne le ferais pas», note-t-il.

Cependant, M. Lapierre note qu’il n’y a pas vraiment de risque à recevoir une dose supplémentaire.

«Le seul risque, c’est que si votre système immunitaire réagit beaucoup parce que votre corps bâtit des anticorps. Vous allez peut-être avoir des effets secondaires un peu plus forts, un peu plus de fatigue, mais les médecins disent que c’est sécuritaire.»