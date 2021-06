En observant les ravages du variant Delta ailleurs dans le monde, il est possible de se demander si c’est ce qui attend le Québec.

Le Dr François Marquis, chefs des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, croit qu’il est inévitable que le variant Delta, bien installé au Canada, domine éventuellement les autres souches de la COVID-19.

«Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose : il attaque les gens non vaccinés. Si on est vacciné et qu’on a nos deux doses, oui on peut être infecté, mais le vaccin protège bien et on peut avoir une maladie qui va être plus asymptomatique. Bref, beaucoup moins de chance de se ramasser aux soins intensifs», explique l’intensiviste.

«Quand on regarde l’expérience internationale, ça voudrait dire à tout le monde : “Redoublons d’efforts pour la campagne de vaccination”. Si vous pouvez avoir accès plus rapidement à votre deuxième dose, allez-y», lance le Dr Marquis.

«L’expérience internationale montre que le pire, c’est de ne pas être vacciné face au Delta», affirme le spécialiste.

Des Québécois toujours hésitants

Quant aux raisons qui pourraient expliquer le fait que plusieurs ne sont toujours pas vaccinés, le Dr Marquis évoque plusieurs pistes.

D’abord, il explique avoir rencontré plusieurs jeunes hommes qui craignent que le vaccin affecte leur fertilité. En se faisant rassurant, le médecin affirme qu’aucun lien entre les deux n’a été établi.

Il croit aussi que ceux qui se montraient prudents face à la vaccination, et qui ne souhaitaient pas être dans les premiers inoculés, sont de plus en plus rassurés et iront se faire vacciner.