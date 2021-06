Un clin d’œil au Canadien: Stroll arbore fièrement le logo du CH sur son casque

Si Lance Stroll est né un peu plus de cinq ans après la dernière conquête de la coupe Stanley du Canadien en 1993, il ne cache pas être un fervent admirateur de la formation montréalaise qui tentera, au cours des prochaines semaines de conquérir une 25e coupe Stanley.

• À lire aussi: Dominique Ducharme de retour pour le match numéro trois

• À lire aussi: Des billets à 35 000 $ au Centre Bell

• À lire aussi: Les matchs peut-être diffusés dans un parc

Le pilote québécois a clairement affiché ses couleurs hier à l’occasion de la dernière séance d’essais libres et des trois rondes de qualifications en prévision du Grand Prix de Formule 1 de Styrie, qui sera disputé aujourd’hui au circuit du Red Bull Ring, en Autriche.

Celui qui s’élancera du neuvième rang à bord de son Aston Martin, a fait peindre le logo du Canadien sur le haut de son casque. Cette décoration est surtout visible quand la caméra installée à bord de sa monoplace diffuse les images sur la piste.

En direct sur les ondes du réseau britannique Sky Sports, dont les reportages sur la F1 sont retransmis au Canada par le réseau TSN, le commentateur David Croft en a fait la mention lorsque Stroll s’est élancé pour son premier tour de roue en qualifications.

Photo courtoisie, Aston Martin F1/ Glenn Dunbar

Souvenirs du passé

« Je suis heureux de constater que pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir suivre le Canadien en série finale de la coupe Stanley, a fait savoir le pilote québécois qui célèbrera ses 22 ans le 29 octobre. Comme je suis originaire de Montréal, je me souviens de tous ces matchs auxquels j’ai assisté dans le passé.

« Je tiens à souhaiter la meilleure des chances aux joueurs et à tous les membres de cette organisation dont le parcours en séries éliminatoires a été brillant », a-t-il renchéri.

À Brossard en juin 2019

Stroll est un amateur de hockey, un sport qu’il a pratiqué quand il était plus jeune, comme bon nombre de Québécois, avant de se bifurquer vers la course automobile. Dans des circuits organisés, aux niveaux novice et pee-wee, il occupait le poste de gardien.

« J’ai dû faire un choix à un moment donné », a raconté Stroll en entrevue au Journal.

Stroll, comme plusieurs de ses pairs en F1, est un athlète qui excelle dans plusieurs sports. Pendant la saison morte, il ne rate pas l’occasion de dévaler les pentes de ski.

Lors d’une activité organisée dans le cadre du Grand Prix du Canada en juin 2019, Stroll a eu l’immense privilège de fouler la patinoire du complexe de Brossard, site d’entraînement du Tricolore.

Le CH avait tout prévu en lui confiant un uniforme avec l’inscription de son nom à l’endos et le numéro 18 qu’il arbore sur sa monoplace.

Une plaque personnalisée lui avait aussi été préparée devant son emplacement dans le vestiaire. Comme s’il était un joueur à part entière de l’équipe.

Merci à Tsunoda !

Stroll s’est bien comporté hier en qualifications quand il a accédé à la dernière ronde (Q3) en Autriche.

Crédité du dixième chrono le plus rapide, il s’élancera pourtant de la neuvième position quand les feux rouges vont s’éteindre sous le coup de 9 h, heure de l’Est.

Le Québécois a profité d’une pénalité de trois places imposée à Yuki Tsunoda (Alphatauri) pour gagner une position sur la grille de départ.

Le Japonais a été relégué au 11e échelon pour le début de l’épreuve quand les commissaires ont jugé qu’il avait gêné Valtteri Bottas (Mercedes) alors que le Finlandais était dans un tour lancé.

« C’est rassurant d’être de retour en Q3, a dit Stroll à a sortie de voiture. Honnêtement, je me suis amusé et c’est de bon augure pour la course. »

La performance de Stroll est d’autant plus encourageante que son coéquipier, l’Allemand Sebastian Vettel, n’a pu faire mieux que le 14e meilleur temps.



À VOIR AUSSI...