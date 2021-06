Un commerçant offre 10 % de rabais à ses clients vaccinés

Un commerçant de Montréal veut en finir le plus vite possible avec la pandémie, au point où il offre désormais un rabais de 10 % à tous ses clients inoculés pour encourager la vaccination contre la COVID-19.

« J’ai vu que des rabais étaient offerts aux clients vaccinés des restaurants qui se trouvent dans les provinces maritimes du Canada. Je me suis dit que c’était une bonne idée et que je devais le faire moi aussi », raconte Russell Hemsworth, propriétaire de la papeterie Nota Bene.

Sa petite entreprise, qui se trouve sur l’avenue du Parc, serait une des premières à offrir ce genre de promotion au Québec.

« On veut juste revenir à la normale et les gens doivent être vaccinés pour y arriver. On est dans un quartier touristique au centre-ville et on a perdu beaucoup de clients l’année dernière. On veut qu’ils reviennent nous voir maintenant », explique M. Hemsworth.

Le propriétaire de la papeterie espère que son initiative pourra faire école et que d’autres commerçants offriront ce genre de rabais à l’avenir.

AUCUNE PREUVE DEMANDÉE

Russell Hemsworth certifie au Journal qu’il ne demande aucune preuve pour appliquer sa promotion.

« 99,9 % des gens qui viennent dans le magasin trouvent que l’idée est tout simplement géniale. Je ne demande pas de preuves de vaccination pour appliquer la promo. Je leur donne automatiquement 10 % de rabais quand les gens me le demandent », affirme-t-il.

« Par contre, la plupart d’entre eux sont tellement fiers qu’ils tiennent à me montrer leur selfie durant leur vaccin », confie le commerçant.

La papeterie Nota Bene mettra fin à cette promotion le 31 juillet prochain. M. Hemsworth se croise surtout les doigts pour que les jeunes de 18 à 29 ans aient davantage envie de se faire vacciner avec ce type de rabais.

Le Journal révélait d’ailleurs la semaine dernière que 170 000 Québécois dans cette tranche d’âge boudaient toujours leur première dose.

QUELQUES CRITIQUES

Le propriétaire de la papeterie avoue qu’il a tout de même essuyé quelques commentaires négatifs pour cette initiative au cours des derniers jours.

« Les critiques se comptent sur les doigts d’une seule main. Certains me disent que c’est une forme de discrimination. Mais pour moi, ça revient aux magasins qui donnent des rabais pour les étudiants. Ce n’est pas de la discrimination, c’est juste une promo pour faire avancer et aider la société », soutient Russell Hemsworth.

AUTRES INITIATIVES

Des gouvernements et des entreprises de partout rivalisent d’imagination pour inciter la population à se faire vacciner.

Par exemple, le Manitoba a lancé une loterie pour encourager ses citoyens à se faire vacciner.

Aux États-Unis, les entreprises Uber et Lyft offrent dorénavant des courses gratuites pour transporter les Américains vers un site de vaccination.

L’entreprise Olymel, au Canada, offre pour sa part 50 $ à tous ses employés au pays qui présentent une preuve de vaccination.