Décès en CHSLD: une meilleure formation des gardiens de sécurité recommandée

Les gardiens de sécurité qui oeuvrent auprès de gens vulnérables dans les CHSLD de la province devraient être formés en conséquence, juge le Bureau du coroner dans un rapport entourant le décès d'un patient à Trois-Rivières.

Le 29 novembre 2019, Guy Bastien, un homme de 82 ans souffrant de graves troubles neurologiques qui pouvaient le rendre agressif, s'était infiltré à deux reprises dans la chambre d’une autre résidente du CHSLD Roland-Leclerc, à Trois-Rivières, pour tenter de lui dérober son déambulateur.

Lors du second événement, un gardien de sécurité est intervenu pour tenter de ramener l’homme vers sa chambre. Or, au moment de l’intervention, le patient a perdu pied et s’est cogné la tête contre le cadre de porte. L’impact a provoqué des hémorragies sous-crâniennes et, malgré un protocole de suivi post-chute et un transport à l’hôpital en soirée, l’homme est décédé deux jours plus tard.

La coroner Karine Spénard, qui a évalué ce dossier, a noté dans son rapport que la majorité des CHSLD de la province embauche des gardiens de sécurité. Or, ceux-ci n’ont besoin que d’une formation de 70 heures pour pouvoir exercer leur métier.

«La présence des agents de sécurité dans le réseau de la santé et des réseaux sociaux [...] m’apparaît tout à fait pertinente, mais comme ils sont appelés à exercer leurs fonctions auprès d’une clientèle vulnérable et souvent difficile, je suis d’avis qu’ils doivent recevoir une formation les préparant à intervenir adéquatement», a avancé la coroner.

Ainsi, dans le cas de M. Bastien, il était indiqué à son dossier de demeurer calme et de tenter de faire preuve de diversion auprès de lui, une tactique que n’a pas employée le gardien de sécurité lors du soir fatidique. Le gardien a plutôt «tenté de forcer doucement M. Bastien à sortir de la chambre de l’autre résidente, ce qui a accru sa colère et a provoqué une altercation».

«Cet événement m’apparaît accidentel et je ne pense aucunement que l’agent de sécurité a volontairement poussé M. Bastien, mais il est à se demander si une autre forme d’intervention aurait pu amener un résultat différent», a évalué M. Spénard.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec travaillait d’ailleurs, ce printemps, à l’élaboration d’une formation sur la surveillance des usagers destinée aux employés externes, dont les gardiens de sécurité.