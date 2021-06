Météo: vers une nouvelle canicule pour le sud-ouest du Québec?

Les prochains jours seront loin d’être reposants pour les résidents du sud-ouest de la province, alors qu’une canicule pourrait toucher la ville dimanche, lundi et mardi.

Selon les prévisions actuelles d’Environnement Canada, la journée de dimanche semble de loin la plus chaude pour Montréal et ses environs, avec une température prévue de 31 °C et un ressenti de 39 °C. Bien que les journées de lundi et mardi ne doivent pas atteindre la barre des 30 °C (une température de 29 °C est prévue pour les deux jours) — le minimum pour atteindre une canicule —, la chaleur risque d’être assez accablante.

Il se peut aussi que la température soit légèrement plus haute que prévu, ce qui ferait en sorte que la grande région de Montréal vivrait sa troisième canicule de 2021.

La première canicule de 2021 s’est déroulée à Saint-Anicet, dans l’ouest de la Montérégie, du 19 au 21 mai.