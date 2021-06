Mort d’un patient en CHSLD: son fils dénonce des «tentatives de camouflage»

Alors qu'un rapport d’enquête soumis par la coroner qualifie la mort d’un homme de 82 ans en CHSLD des suites d’une altercation avec un agent de sécurité de «malheureux accident», le fils de la victime dénonce des «tentatives de camouflage».

• À lire aussi: Décès en CHSLD: une meilleure formation des gardiens de sécurité recommandée

La coroner Karine Spénard retient, après une enquête sur la mort de Guy Bastien survenue novembre 2019, la piste de la mort accidentelle et considère que l’agent de sécurité n’est pas responsable.

Elle estime toutefois qu’une meilleure formation des agents de sécurité du secteur privé est nécessaire pour assurer la sécurité des clientèles vulnérables.

Marc Bastien, le fils de la victime souligne une erreur dans le suivi du protocole qui «signalait qu’il fallait éviter tout contact physique». Il explique qu’«il était possible d’avoir une communication parfaite avec lui».

Photo Courtoisie, TVA

Un rapport contesté

Le rapport de la coroner retient qu’un agent de sécurité est intervenu après que M. Bastien aurait tenté de voler des biens à une autre patiente du CHSLD.

Son fils souligne des incohérences dans le rapport, notamment dans le récit des évènements.

«C’est la première fois qu’on entend le fait qu’avant que l’agent n’intervienne, c’est une préposée qui était en train de gérer la situation. Nous avons rencontré la Sécurité publique lorsqu’elle menait son enquête, et ça n’était pas une préposée, mais une autre agente de sécurité. Il y avait deux agents : celui qui a poussé mon père, et une autre agente», mentionne M. Bastien en entrevue sur les ondes de LCN.

Photo courtoisie

Il dénonce ce qu’il considère être des tentatives de camouflage des faits réels qui ont mené à la mort de l’octogénaire : «Nous maintenons notre position : ce qui est arrivé n’est pas normal, ça n’est pas qu’une chute - malgré ce que le CIUSS a mentionné -, mon père a été poussé. Et c’est ce qu’on nous avait dit lorsqu’on avait annoncé à ma mère la mort de mon père», a-t-il expliqué.

Durant l’entrevue, il insiste sur le fait que les versions affichées dans le rapport ont été changées à plusieurs reprises. «Par la suite, tout cela a été démenti un sacré paquet de fois, et on revient tout à coup dans le rapport en mentionnant qu’il a été poussé. C’est la première fois depuis toutes les autres enquêtes qu’enfin, il est admis que mon père a été poussé».

Un homme encore en forme

Marc Bastien rappelle que son père était dans un état de santé stable. «Mon père était parfaitement en forme, on allait le voir toutes les semaines, et il était très autonome, il allait aux toilettes tout seul, on se promenait dans les corridors sans problème».

«Quand il voyait une autre résidente qui avait besoin d’aide, il essayait toujours de l’aider», a-t-il conclu.