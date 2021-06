Le syndicat des Métallos veut inciter à consommer syndical

Encourager les Métallos pour donner un coup de pouce aux entreprises durement touchées par la pandémie, c’est le message que veut partager le coordonnateur du syndicat, Nicolas Lapierre.

«Les hôtels à Québec et Montréal ont été durement touchés par la pandémie. Évidemment, afin de redynamiser tout cela, on dit à nos membres, tant qu’à sortir, prenez des établissements Métallos. C’est un catalogue, un guide, pour dire à nos membres: voici comment consommer Métallos», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Une liste de 69 entreprises dont les travailleurs sont syndiqués a été dressée afin de guider les citoyens dans leur choix de vacances. Elle a été intégrée à une carte interactive pour inciter les Québécois à fréquenter ces commerces.

La liste contient beaucoup d’hôtels, de restaurants, des centres de villégiature, des clubs de golf des services de traversiers, de croisière et des pourvoiries.

L’idée émane des dernières assemblées syndicales des Métallos et de la FTQ où les membres souhaitaient avoir un outil pour bien connaître les établissements syndiqués.

Si l’initiative touche actuellement des entreprises liées au tourisme, un second volet lié à l’achat de biens sera développé.

«C’est vrai pour le tourisme qui nous interpelle, mais c’est vrai pour la maçonnerie pour l’achat de portes et fenêtres, pour l’achat de boiseries dans une maison, des motocyclettes, des automobiles. [On veut inciter les gens à] mieux consommer, encourager nos membres et encourager les entreprises syndiquées avec nous [...] On s’aide, on aide nos membres pour pérenniser les emplois. On aide aussi les employeurs pour augmenter l’affluence», a ajouté Nicolas Lapierre, précisant que l’initiative est bien reçue par les employeurs.