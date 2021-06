Marc Dupré inaugure sa microdistillerie

La microdistillerie Cherry River, dont le chanteur Marc Dupré en est le copropriétaire, a ouvert ses portes lundi à Magog, en Estrie.

La microdistillerie offre différents produits. Il est possible d’y retrouver vodka, gin, sirops à cocktail et amers, en plus des seltzers offerts en épicerie.

Marc Dupré souhaite que ses produits racontent une histoire.

Pour tous les goûts

«J’ai envie de retrouver les goûts de mon enfance. Notre vodka à la cerise goûte le cherry blossom. Mon père achetait ça quand j’étais jeune, mais il en achetait juste pour lui et ma mère, pas pour ma sœur et moi. Pour moi, ce chocolat était inatteignable. C’est pour ça que je voulais que ça goûte comme ça», a expliqué le copropriétaire.

D’ailleurs, les saveurs sont à l’honneur chez Cherry River. Les produits ont des saveurs qui peuvent plaire à tous. Goût de baies, goût floral et d’érable; tout le monde y trouve son compte.

La vodka à l’érable a d’ailleurs trouvé preneur. Il ne restait plus que trois bouteilles à la boutique de la microdistillerie, lundi matin. La clientèle a beaucoup apprécié ce produit et la production recommencera bientôt pour répondre à la demande.

Les clients indécis pourront déguster les produits avant de se les procurer. Un petit salon a été aménagé dans le sous-sol de l’ancienne église. Un mixologue s’y trouvera pour répondre aux questions des clients et leur faire goûter les produits.

Le petit salon a été aménagé avec des meubles de l’ancienne église. C'était très important pour les propriétaires d'en garder le cachet. Le comptoir du bar ainsi que les tablettes ont été faits par le beau-père de Marc Dupré avec les anciens bancs de l’église.

Une histoire de famille

Les associés de Marc Dupré sont deux de ses amis de longue date. C’est le fils de Marc Dupré, Anthony, et les enfants des autres copropriétaires qui gèrent la microdistillerie. Allant de la production, à la vente et au conseil, Anthony et les autres sont les experts en la matière.

La passion de Marc Dupré est partagée par son fils. «J’ai eu une passion très jeune, la musique, et je suis tellement heureux de voir que mon fils aussi a trouvé sa passion. Je sais ce que ça fait de se lever le matin et d’avoir hâte de faire ce qu’on aime faire et je suis fière de mon fils», a lancé le chanteur.

Anthony, qui aura bientôt 20 ans, cherchait toujours ce qu’il voulait réellement faire comme métier, mais lorsque la chance de travailler avec son père à la microdistillerie est venue, il a sauté dessus. «Je n’ai jamais pensé que je ferais de l’alcool, mais c’est tellement une belle opportunité de travailler avec mon père», a mentionné Anthony Dupré.