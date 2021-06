Construction: attention aux matériaux illégaux!

Des matériaux de construction importés d’Asie qui ne respectent pas les normes de l’industrie canadienne ont réussi à se frayer un chemin jusqu’au Québec.

Avec la forte demande pour ces produits et des pénuries en raison de la pandémie, les courtiers spécialisés ont étendu leurs recherches pour les obtenir à moindre prix, notamment en Chine.

Ces matériaux sont ensuite vendus aux consommateurs sur internet, mais parfois dans les grandes surfaces lorsque les acheteurs de grandes bannières se font berner par des courtiers malveillants.

«Les prix forts et la rareté ont amené des gens mal intentionnés à faire des efforts pour trouver des matériaux de moindre qualité donc beaucoup moins cher les proposer à des marchands et ces marchands vont parfois succomber à la tentation du profit et les vendre à la clientèle», explique en entrevue à TVA Nouvelles, Richard Darveaux de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.

Comment peut-on s’assurer de la qualité des matériaux que vous avez achetés? Les matériaux achetés localement vont notamment porter l’estampe où il est possible de lire le logo CSA pour Canadian standard Association.

«Ça nous dit que c’est un produit fabriqué ici et contrôlé ici», assure Michel Arseneault , directeur général de l’une des plus ancienne cour à bois à Montréal, L. Villeneuve et cie.

Vérifier la qualité d’un matériau de construction sans ce logo est presque impossible. «C’est extrêmement difficile à voir» pour le consommateur moyen», ajoute M. Arseneault.

«Ce n’est pas nécessairement de la mauvaise qualité, mais c’est qu’il n’y a aucun contrôle de qualité sur ces matériaux qui viennent d’ailleurs. S’il y en a, ce ne sont pas des contrôles avec les standards que l’on connaît», assure le commerçant.

Est-ce que les colles sont conformes ou toxiques, est-ce que le bois se délamine après quelques années?

«C’est très dur à voir», conclut-il.