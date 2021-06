Des frais et de l’anglais au menu du passeport santé électronique

Le projet pilote lancé par Biron Groupe Santé et Air France visant à offrir aux voyageurs un passeport santé électronique ne fait pas l’unanimité. Une famille a récemment testé ce service. Les réponses du transporteur étaient en anglais, tout comme les instructions pour installer l’application.

Ces derniers jours, l’entreprise québécoise Biron et Air France ont annoncé un partenariat pour tester l’application IATA Travel Pass à l’aéroport Montréal-Trudeau pour les liaisons entre Montréal et Paris. Pour avoir accès à ce passeport, il faut absolument obtenir un code du transporteur.

L’objectif de ce service est de permettre aux voyageurs de « vérifier les conditions d’entrée imposées par les pays » et de recevoir et d’enregistrer « les résultats de leur test COVID-19 issu d’un laboratoire » au même endroit. Biron a comme responsabilité de réaliser le test et de le transmettre.

Un couple avec un enfant, préférant taire leur identité pour éviter les représailles, a tenté l’expérience, espérant se faciliter la vie. L’effet a été l’inverse et ils ne sont pas parvenus à compléter le processus. Ils s’envoleront pour Paris la fin de semaine prochaine.

Résultat : la démarche transmise par courriel par Air France était seulement dans la langue de Shakespeare, tout comme les étapes lors de l’installation de l’application IATA Travel Pass. Il n’a pas non plus été possible pour cette famille de réserver avec Biron une plage horaire pour réaliser leurs tests PCR à l’aéroport Montréal-Trudeau quelques heures avant leur vol.

« Lorsque j’ai reçu le premier courriel, il était adressé juste à moi alors que nous sommes trois à partir. Normalement, il aurait dû y avoir un courriel pour chaque personne afin qu’elle puisse s’inscrire. [...] Depuis, toutes les communications d’Air France avec moi sont en anglais », déplore la mère, avec des échanges de courriels à l’appui.

Cette dernière s’est aussi dite étonnée de devoir débourser entre 150 $ et 299 $ par test chez Biron. La semaine dernière, dans un communiqué, Air France sous-entendait le contraire : « Cette expérimentation est gratuite pour les clients et est proposée sur la base du volontariat ».

De son côté, Air France assure accorder une « importance primordiale au respect du français ». L’entreprise dit offrir son service en français et en anglais, suivant les préférences du voyageur.

Pour l’application, le transporteur confirme que l’interface n’est disponible qu’en anglais. D’autres versions linguistiques seraient envisagées.

Lundi, Biron a concédé, pour sa part, qu’il peut être difficile d’obtenir un rendez-vous pour un dépistage rapide à l’aéroport. L’entreprise dit vouloir accroître sa capacité au cours des prochaines semaines.

« Nous sommes conscients de la reprise graduelle des voyages et du fait que les voyages non essentiels n’auront probablement bientôt plus le même statut », souligne la porte-parole, Annie Gauthier.

« À ce stade-ci, les rendez-vous de dernière minute sont effectivement plus difficiles à octroyer et l’annonce du pilote mercredi dernier a d’ailleurs eu pour effet d’augmenter encore plus la demande », poursuit-elle.

Le projet pilote est prévu jusqu’au 15 juillet.

