Finale de la Coupe Stanley : les trois derniers champions ont perdu le match numéro 1

Même si le Canadien a perdu le premier match de la finale de la coupe Stanley, les chances du club montréalais de l’emporter sont encore bien présentes si on fie aux résultats des dernières années.

Le cas du Lightning

Actuel adversaire du CH en finale, le Lightning s’était incliné par le pointage de 4 à 1, l’an dernier, lors de la première rencontre face aux Stars de Dallas. Comme ce fut le cas lundi pour Ben Chiarot dans la défaite du Tricolore, le Québécois Yanni Gourde avait été le seul à toucher la cible pour le club perdant pour amorcer cette finale. Le revers avait fouetté le Lightning qui, au deuxième match, avait notamment profité de l’indiscipline des Stars pour inscrire trois buts contre le gardien Anton Khudobin dès la première période.

Le Canadien en fera-t-il de même, mercredi? Ultimement, la formation de Tampa Bay avait remporté la série face aux Stars en six parties.

Blues de St. Louis (2019)

Défaits 4 à 2 par les Bruins au premier match de la finale de la Coupe Stanley en 2019, les Blues avaient répliqué avec un court gain de 3 à 2, au TD Garden de Boston, à la deuxième partie de la série. Lors de ce deuxième match, l’obscur défenseur Carl Gunnarsson avait inscrit le but vainqueur pour les Blues, en début de troisième période. Il s’agit là de son seul but en carrière en 61 rencontres éliminatoires. Rappelons que les Bruins avaient humilié les Blues par le pointage de 7 à 2 au cours de la troisième rencontre à St. Louis, ce qui avait d’ailleurs permis au gardien substitut Jake Allen, maintenant avec le CH, de voir un peu d’action dans cette finale. Les Blues l’avaient emporté en sept matchs.

Capitals de Washington (2018)

Une défaite de 6 à 4 des Capitals contre les Golden Knights de Vegas au premier match de la finale en 2018 n’allait aucunement décourager le club de Washington, qui était alors dirigé par l’entraîneur-chef Barry Trotz. Les Capitals ont plutôt répondu par quatre victoires consécutives pour gagner cette série en cinq parties. Durant la deuxième rencontre, Lars Eller s’était notamment illustré avec un but et deux mentions d’aide dans une victoire de 3 à 2 au T-Mobile Arena, à Las Vegas. Ce fut sans doute un résultat pivot dans cette finale.

L’importance du match de mercredi...

Tout n’est donc pas perdu pour le Canadien, mais il va sans dire que le deuxième match de la finale, prévu mercredi, revêt une importance capitale. Il serait extrêmement périlleux pour le Tricolore de tirer de l’arrière par deux parties contre le Lightning, malgré un retour prévu à Montréal pour les matchs 3 et 4. À propos, le dernier club à avoir remporté la coupe Stanley après avoir perdu les deux premières rencontres d’une finale demeure les Bruins de Boston de l’entraîneur Claude Julien, en 2011. Les Bruins s’étaient inclinés deux fois contre les Canucks, à Vancouver, avant de profiter des parties à domicile pour revenir dans la série et l’emporter en sept matchs.

Là où ça pourrait se compliquer pour le Canadien, c’est que le Lightning n’a pas l’habitude de perdre deux parties consécutives. En effet, depuis le balayage subi au premier tour des éliminatoires de 2019, le Lightning n’a jamais perdu deux matchs de suite durant les séries.

Parfait après une défaite lors de sa conquête de 2020, la troupe de Jon Cooper est en voie de répéter cet exploit durant son présent parcours, Au premier tour, face aux Panthers de la Floride, elle avait subi une défaite de 6 à 5 en prolongation, le 20 mai, pour mieux se venger avec un gain décisif de 6 à 2 deux jours plus tard. Le scenario s’est répété avant la fin de cette série quand, après avoir perdu le cinquième match 4 à 1, le Lightning a éliminé les Panthers grâce à une convaincante victoire de 4 à 0. Un autre exemple du caractère du Lightning est ce gain de 8 à 0 contre les Islanders de New York, la semaine dernière, après un revers de 3 à 2, deux jours plus tôt.