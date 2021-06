Incendie majeur au centre-ville de Trois-Rivières

Le centre-ville de Trois-Rivières a passé plusieurs heures en alerte générale alors qu’un incendie majeur a ravagé deux immeubles au coin des rues Badeaux et Saint-Georges. Deux locaux commerciaux et une demi-douzaine de logements n'existent tout simplement plus.

L'alarme a été donnée vers midi trente. Le feu s’est propagé rapidement. Deux échelles ont été déployées. Vers 15h mardi, 80 pompiers étaient toujours au travail. Il n'y a pas de blessés, sauf quelques pompiers qui ont été traités pour un coup de chaleur.

«Vers midi trente, on a reçu un appel pour des flammes et de la fumée dans un bâtiment de la rue Saint Georges», a expliqué Dany Cloutier, directeur, Sécurité incendie Trois-Rivières. «Dès notre arrivée sur les lieux, le bâtiment était complètement enflammé, il y avait de la flamme et de la fumée à la grandeur du deuxième étage. On a tenté de rentrer à l'intérieur dès le début, mais la chaleur était trop intense. On a tenté à deux reprises, mais il a fallu battre en retraite et on a fait l'extinction par l'extérieur.»

«Au début, c’était juste de la fumée, ensuite une grosse flamme est sortie du toit», a partagé Frédéric Vadeboncoeur, témoin de l'incendie. «Les pompiers ont monté sur le toit. Ils sont restés là 15 minutes, parce que ça s’est propagé à une vitesse que j’ai rarement vue. Grosso modo, une fois que le toit a pris en feu, ça s’est développé d’un bout à l’autre de la bâtisse en dedans de 15 minutes. C’était épeurant à voir», a-t-il dit.

Il sera difficile de déterminer les causes de l'incendie, alors qu'on a dû rasé les deux bâtiments au terme de l'après-midi, le tout était devenu trop instable et menaçait de s'écrouler.

L’ironie, c'est que l'incendie s’est déclaré à l'épicentre d'un incendie historique qui avait ravagé la totalité du centre-ville de Trois-Rivières en 1908.

Centre-ville paralysé

La circulation a été paralysée une bonne partie de l'après-midi dans le secteur. Au moins 1200 clients d'Hydro-Québec ont également été plongés dans le noir autour du périmètre, dont plusieurs commerçants. On prévoyait un retour à la normale en début de soirée. Des employés de la voirie ont ouvert la chaussé afin que l'on puisse couper l'alimentation en gaz naturel.

-Avec la collaboration de Sébastien Houle, TVA Nouvelles