La France ne baisse pas les bras face au variant Delta

Le gouvernement français entend «ne pas baisser les bras» face à la menace du très contagieux variant Delta et maintenir la pression sur la vaccination, sachant que le cap de la moitié de Français vaccinés en première dose contre la COVID-19 devrait être franchi dans les prochaines heures.

Le variant Delta (anciennement dit indien) progresse et représente «20% des nouveaux cas» de COVID-19 en France, le double de la semaine précédente, mais «on peut y échapper» avec la vaccination et un traçage serré, a assuré mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur franceinfo.

Mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait chiffré la présence du variant Delta, apparu en Inde en avril, à entre 9 et 10% des nouveaux cas de COVID-19 en France.

Il progresse «en pourcentage et pas en valeur absolue car le nombre de cas baisse», a souligné le ministre.

Au plan national, «pour l'instant, le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants) continue de baisser, on est à 18, soit 20 à 30 fois moins que lors du pic», a expliqué le ministre, à la veille de la levée de jauges dans des lieux clos (restaurants, cinéma, etc.).

Delta, 90% fin août

Néanmoins, Delta est «plus contagieux (environ 60% de plus que le variant britannique, Alpha) et il devient progressivement dominant», a rappelé M. Véran. C'est le cas au Royaume-Uni, en Russie ou en Australie.

Le Centre européen de prévention et contrôle des maladies estime que Delta représentera 90% des cas de Covid-19 fin août en Europe.

Dans la course de vitesse qui s'est engagée, l'arme principale reste la vaccination aux yeux de l'exécutif, qui s'est fixé comme objectif 35 millions de Français (et 66% des adultes) complètement vaccinés ainsi que 40 millions (et 75% des adultes) de premières doses injectées pour la fin août.

Le cap de la moitié de Français primo-vaccinés devrait être franchi mardi soir puisqu'on était à 33,514 millions de personnes (49,7% de la population totale) et 21,7 millions de vaccinations complètes lundi soir.

Le gouvernement qui veut éviter une quatrième vague à l'automne, cherche en tout cas à la contenir et vise idéalement «zéro impact sanitaire, social et éducatif».

Pour cela, le pays doit continuer de vacciner à tour de bras, en particulier les personnes à comorbidités - couvertes aux deux tiers environ face à un objectif à plus de 80% - et les plus de 55 ans qui sont encore 4,8 millions à ne pas être protégés (contre 5 millions la semaine précédente), a indiqué mardi le ministère de la Santé lors d'un breffage.