Le Canadien veut 10 500 spectateurs au Centre Bell

La vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal, France Margaret Bélanger, a déclaré mardi que son organisation attendait toujours une réponse du gouvernement du Québec et de la Santé publique relativement à sa demande de jouer ses matchs locaux en présence de 10 500 spectateurs durant la finale de la Coupe Stanley.

Au cours d’un point de presse tenu en début d’après-midi, la dirigeante a mentionné que l’équipe poursuit ses pourparlers avec les autorités responsables, et ce, depuis vendredi.

«Avec le passage en zone verte lundi et les cas de COVID en chute libre au Québec, on a cru bon de faire une demande pour avoir plus de partisans, a-t-elle confirmé en indiquant le pourcentage de 50% de la capacité totale de l’édifice comme cible du Canadien. On a demandé 10 500, car, vous savez, le Centre Bell, c’est deux millions de pieds carrés et on a confiance d’avoir les moyens et l’expertise nécessaires pour accueillir tous ces gens en maintenant une distanciation sociale et en exigeant le port du masque à tous.»

Le match 2 présenté sur écran

Par ailleurs, Mme Bélanger a confirmé que 3500 personnes pourront regarder sur écran géant au Centre Bell le deuxième duel de la finale disputé à Tampa mercredi, précisant que les intéressés pourront se procurer des billets en début de soirée.

Dans un autre ordre d’idées, si la capacité est augmentée au domicile du Tricolore, il n’est pas exclu qu’un document attestant une vaccination contre la COVID-19 soit exigé aux amateurs se présentant sur place.

«Dans le moment, à 3500 personnes, les gens peuvent entrer sans cette preuve, mais on est ouvert à l’idée de demander une preuve vaccinale et la Santé publique devrait être à l’aise avec cela», a affirmé Mme Bélanger.