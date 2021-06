Les Québécois qui déménagent friands de nouveaux électros

Les Québécois qui s’apprêtent à déménager par milliers cette semaine auront aussi tendance à se gâter en se payant de nouveaux électroménagers, laisse entrevoir selon un sondage mené par la firme Leger paru mardi.

En effet, environ 56% des Québécois qui déménagent disent avoir acheté ou qu’ils achèteront un ou plusieurs nouveaux électroménagers, a révélé le coup de sonde mené pour le compte de Best Buy.

Parmi tous les Québécois qui ont acheté un électroménager pendant la pandémie, 46% l’ont fait en magasin alors que le tiers l’ont fait en ligne. Or, les délais de livraison plus longs qu’à l’habitude et la diminution de l’approvisionnement ou les pénuries de produits sont les deux des problèmes les plus couramment rencontrés par les Québécois qui déménagent et qui ont acheté leurs appareils en ligne, a indiqué la firme de sondage dans les conclusions de son étude.

Le prix, l’efficacité énergétique et l’accès à un soutien de personnel bien informé sont, quant à eux, les trois facteurs déterminants lors de l’achat d’un nouvel appareil.

Les consommateurs québécois chercheraient ainsi des alternatives écologiques, selon le sondage de Léger. Depuis le mois de mai, ils peuvent d’ailleurs profiter de la subvention canadienne pour des maisons plus vertes offerte par le gouvernement fédéral en optant pour des appareils plus écoénergtiques.

Au cours de la pandémie, le quart des Québécois ont remplacé ou acheté un ou plusieurs gros électroménagers. Chez le détaillant Best Buy, les ventes de congélateurs ont augmenté de 200%, tandis que celles de laveuses ont augmenté de plus de 100 %. Les ventes d’humidificateurs ont augmenté de 110% et celles des purificateurs d’air, de 55%, a noté l’entreprise.