Port de Québec: le fédéral dit non au projet Laurentia

Considérant ses «effets environnementaux négatifs importants», le projet de terminal de conteneurs Laurentia du port de Québec est rejeté par le gouvernement fédéral. Le gouvernement a émis sa décision mardi en fin de journée.

Ottawa a rendu sa décision mardi en fin de journée. «Le gouverneur en conseil a décidé que les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d'entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances.»

Les informations supplémentaires apportées en début d'année par l'Administration portuaire de Québec n'auront pas suffi à convaincre le gouvernement que des mesures de mitigation pouvaient atténuer suffisamment les impacts environnementaux.

Le président du Conseil du trésor fédéral et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a réagi à cette décision en fin de journée hier. Il souligne les effets documentés sur la qualité de l'air et la santé humaine, de même que sur le poisson et son habitat.

«Au 21e siècle, le développement économique doit se faire dans le respect de l'environnement. Conséquemment, après un examen approfondi des renseignements pertinents, notre gouvernement a pris la décision de ne pas autoriser le projet», a-t-il justifié.

Le gouvernement souligne que la décision ne concerne que le projet Laurentia et «n’empêche pas l’Administration portuaire de Québec d’élaborer de nouvelles propositions de projet pour poursuivre son appui au développement de notre région».

Laurentia est un projet de 775 millions $, financé principalement par des partenaires privés.

Plus de détails à venir.