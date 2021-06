Rimouski: retour des Terrasses Cogeco

Les Terrasses urbaines Cogeco sont de retour à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, du 16 juillet au 15 août 2021.

Pour l’occasion, la rue Saint-Germain-est sera fermée à la circulation entre la rue de la Cathédrale et de la rue Belzile, pendant les cinq semaines que durera l’événement.

Près de 40 restaurants, bars et commerçants installeront des terrasses, des kiosques ou des conteneurs lors de l’évènement. Les terrasses seront ouvertes jusqu’à 22 heures du lundi au mercredi et jusqu’à 23 heures du jeudi au samedi.

Un engouement notable

En raison des mesures sanitaires en place, l’animation ne sera pas permise sur la rue, mais les restaurateurs ou les tenanciers de bars pourront embaucher les chansonniers de 17 heures à 21 heures pour mettre de l’ambiance sur les terrasses.

Les Terrasses urbaines Cogeco connaissent un engouement plus fort que l’an dernier où 90 000 personnes avaient fréquenté les lieux.

«Déjà on a un achalandage qui est en avance par rapport à la saison touristique habituelle, on le sent que les gens ont besoin de sortir, de socialiser», a mentionné le président de l’évènement Tommy Lemieux-Cloutier à TVA Nouvelles.

En 2019, près de 200 000 personnes avaient profité des activités offertes par les Terrasses Cogeco.

La sécurité primordiale

La sécurité sera omniprésente sur le site, le quart du budget de l’évènement est réservé à cette dépense. Des agents de sécurité seront sur les lieux tout au long de l’évènement pour s’assurer qu’il n’y a pas de rassemblements et pour faire respecter la distanciation sociale.«Le but c’est de baliser et de s’assurer que tout le monde respecte les mesures en vigueur», a expliqué M. Lemieux-Cloutier.