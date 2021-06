Un séisme de 4,7 dans l'ouest de Cuba, évacuation de quelques immeubles

Un séisme d'une magnitude de 4,7 a touché mardi matin l'ouest de Cuba, provoquant l'inquiétude des habitants et l'évacuation de quelques immeubles, ont annoncé les autorités.

«Il y a quelques minutes est survenu un séisme perceptible dans l'ouest de Cuba (...), les personnes se trouvant dans des immeubles élevés sont descendues par mesure de protection. Gardez votre calme», a écrit la Défense civile cubaine sur son compte Twitter.

La secousse a été ressentie dans plusieurs quartiers de La Havane.

L'Institut américain de géophysique (USGS) a évalué la magnitude du séisme à 4,7, situant l'épicentre à 10 kilomètres de profondeur près de Candelaria, dans la province de Pinar del Rio, à 70 kilomètres à l'ouest de La Havane.

Le Centre national d'investigations sismologiques (Cenais) de Cuba a lui calculé une magnitude de 5,1, précisant qu'«il s'agit du 4e séisme perceptible de 2021» sur l'île.

Pas de blessés

Le séisme, survenu à 11h00 (15h00 GMT) n'a pas provoqué de «dégâts matériels ni de blessés», a-t-il indiqué.

«Pour moi c'était la première fois», a raconté à l'AFP Rafael Rodriguez, 34 ans, habitant de La Havane.

«J'ai vraiment eu très peur, on était assis avec un copain et la chaise a commencé à bouger, le rideau aussi et j'ai eu tellement peur que je suis sorti et j'ai pris les escaliers pour descendre», a-t-il ajouté.

Yoanki Garcia, autre habitant de la capitale âgé de 41 ans, a lui témoigné avec «eu le vertige, on est immédiatement sortis en courant par les escaliers, c'était la façon la plus rapide de sortir de l'immeuble».

Le dernier séisme important enregistré dans cette région a eu lieu en janvier 2020: d'une magnitude de 7,7, il a touché les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, mais aucun dégât n'a été rapporté, malgré des évacuations rapportées de La Havane à Miami.