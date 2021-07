Des délais interminables aux urgences déplorés

Les délais de 12 à 24 heures d'attente dans les urgences sont inacceptables selon Paul G. Brunet, président-directeur général du Conseil pour la protection des malades.

«Les urgences, c’est fait pour traiter le monde qui ont besoin d’être traité en urgence, pas dans 12 heures», dit-il.

Mercredi matin, le Journal de Montréal et le Journal de Québec faisaient la une avec les 25 pires urgences au Québec.

«J’ai l’impression que ça fait 10 ou 15 ans que je parle de ça, peut-être même plus. Malgré les promesses électorales, on est loin des promesses de la CAQ», regrette-t-il.

Selon Me Brunet, le problème est le télétravail des médecins. «Quand vous permettez aux médecins à partir du mois de mars 2020 de ne pas avoir à toucher ni à voir leurs patients, certains se ramassent à l’urgence parce qu’ils n’ont pas été vus par leurs médecins», dit-il.

Si un million de patients ont été enregistrés auprès de médecins de famille, les patients ne les voient pas en personne depuis le début de la pandémie.

Selon Me Brunet, il y a fallu la sortie du Collège des médecins en avril 2021 pour remettre les pendules à l'heure.

«La règle, c’est que vous voyiez vos patients, c’est ça vos obligations déontologiques. On a de la misère à voir des médecins dans la grande région de Montréal. On pouvait compter sur nos doigt le nombre de cliniques dans lesquelles on pouvait voir un médecin», explique-t-il.

Me Brunet cite en exemple le modèle ontarien des cliniques dirigées par du professionnel infirmier comme piste de solution.

«Pourquoi depuis 25 ans dans d’autres provinces on autorise les infirmières practiciennes à ouvrir des cliniques pour soigner les urgences mineures? Pourquoi au Québec on n’est pas capable de faire ça?», demande-t-il. «Ce travail aiderait à résoudre la crise dans les urgences au Québec.»