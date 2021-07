EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 17h40

PLANÉTAIRE

Cas: 182 009 062

Morts: 3 941 475

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 660 686

Morts: 604 656

CANADA

Ontario: 544 897 cas (9168 décès)

Québec: 374 857cas (11 210décès)

Alberta: 231 911 cas (2299 décès)

Colombie-Britannique: 147 549 cas (1754 décès)

Manitoba: 56 167 cas (1141 décès)

Saskatchewan: 48 854 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5836 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2332 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1386 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 342 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 414 736 (26 273 décès)

NOUVELLES

17h36 | COVID-19: 126 nouveaux cas au Québec, l’Ontario passe sous la barre des 200

AFP

Le Québec a enregistré 126 nouveaux cas et trois décès, dans son bilan de mercredi, tandis que l’Ontario a rapporté moins de 200 cas en 24 heures, une première depuis septembre dernier.

17h26 | La BNQ approuve un premier lot de masques réutilisables destinés aux milieux de travail

Un premier lot de masques réutilisables destinés aux milieux de travail a été attesté par le Bureau de Normalisation du Québec (BNQ) après des mois de développement.

15h22 | Espagne : un foyer géant de COVID s'étend après des voyages étudiants

AFP

Des jeunes reclus dans leurs chambres d'hôtel, des parents en colère réclamant leur libération, des milliers de personnes contaminées ou en quarantaine : un foyer géant de COVID-19 lié à des voyages d'étudiants aux Baléares ne cesse d'enfler en Espagne, comme la polémique qui en découle.

Tout a commencé la semaine dernière quand des centaines de jeunes ont été testés positifs - au variant Alpha, apparu au Royaume-Uni, selon les autorités - dans toute l'Espagne à leur retour d'une semaine de fête sur l'île de Majorque, dans l'archipel très touristique des Baléares, pour célébrer la fin de leurs examens.

15h10 | Pfizer et Moderna: des cas de myocardite et de péricardite signalés au Canada

AFP

De très rares cas de myocardite et de péricardite ont été signalés après l’injection des vaccins contre la COVID-19 Pfizer-BioNTech et de Moderna chez un faible nombre de personnes au Canada et à l'étranger.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Parmi les symptômes, on retrouve notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des battements de cœur incommodes.

14h24 | Des cliniques de vaccination sans rendez-vous ouvertes mercredi

Les Québécois qui veulent se faire inoculer une dose de vaccin contre la COVID-19 pourront se rendre mercredi dans des cliniques de vaccination sans rendez-vous en entreprise.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), précisant que ce sont les vaccins Pfizer et Moderna qui seront offerts.

13h | Le vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde n'est pas accepté dans l'UE

AFP

La version indienne du vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca n'est pas autorisée dans l'UE en raison de la possibilité de «différences» avec l'original, a déclaré mercredi l'Agence européenne des médicaments(EMA).

L'Union africaine (UA) s'est plainte que la non-reconnaissance par l'UE du vaccin Covishield, fabriqué en Inde à moindre coût, pourrait être préjudiciable aux populations d'Afrique où il est largement utilisé.

«Même s'il utilise une technologie de production analogue à celle du Vaxzevria (le vaccin d'AstraZeneca), le Covishield en tant que tel n'est actuellement pas approuvé par l'UE», a déclaré l'EMA à l'AFP.

12h37 | 10 500 spectateurs au Centre Bell: la Santé publique pas chaude à l’idée d’une exception

Photo Martin Chevalier

Il est «très très délicat» de faire une exception aux contraintes sanitaires, par exemple pour permettre au

Centre Bell d’accueillir 10 500 partisans, a résumé le conseiller médical stratégique de la santé publique, le Dr Richard Massé.

À quelques heures de l’annonce de la décision du gouvernement vis-à-vis la demande du Groupe CH, le scientifique s’est prononcé mercredi sur la possibilité de créer un précédent dans le domaine des grands événements.

Le Groupe CH a annoncé mardi avoir fait la demande officielle au gouvernement de pouvoir accueillir 10 500 spectateurs au Centre Bell pour les matchs locaux de la finale de la Coupe Stanley. Or, les règles présentement en vigueur limitent les grands rassemblements organisés à 3500 personnes maximum.

12h20 | 2000 Écossais contagieux lors d'évènements liés à l'Euro

Phil Lewis/WENN

Les autorités sanitaires écossaises ont recensé près de 2000 cas de COVID-19 chez des personnes qui avaient assisté à des évènements liés à l'Euro de soccer, en plein débat autour de la tenue des demi-finales et de la finale au stade londonien de Wembley.

Entre le 11 et le 28 juin, 1991 des 32 539 résidents écossais diagnostiqués positifs au coronavirus ont été identifiés comme ayant suivi un ou plusieurs évènements liés à l'Euro de soccer alors qu'ils étaient contagieux, souligne Public Health Scotland dans un rapport statistique publié mercredi.

11h04 | Nouveaux soupçons de corruption dans l'achat de vaccins au Brésil

AFP

Un haut fonctionnaire du ministère de la Santé du Brésil a réclamé des pots-de-vin au représentant d'un fournisseur de vaccins contre la COVID-19, selon le journal Folha de S. Paulo, une nouvelle révélation potentiellement explosive pour le gouvernement Bolsonaro.

Luiz Paulo Dominguetti, représentant de l'entreprise Davati Medical Supply, a assuré à ce journal de référence au Brésil avoir proposé au gouvernement de lui vendre 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca.

11h | 126 cas supplémentaires au Québec

Le Québec rapporte 126 cas de COVID-19 et 3 décès, portant le total à 374 857 personnes infectées et 11 210 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 71 infections et quatre décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 30 JUIN 2021

- 374 857 personnes infectées (+126)

- 11 210 décès (+3)

- 117 personnes hospitalisées (-5)

- 35 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 19 611 pour un total de 10 115 944

- 108 607 doses administrées s'ajoutent, soit 102 799 dans les dernières 24 heures pour un total 8 269 963 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 22 327 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 292 290

10h49 | AstraZeneca: de très rares cas de syndrome de fuite capillaire

Les vaccins contre la COVID-19 d'AstraZeneca et COVISHIELD sont désormais déconseillés aux personnes qui ont des antécédents de syndrome de fuite capillaire.

Le syndrome de fuite capillaire est «une maladie grave et très rare qui provoque une fuite de liquide des petits vaisseaux sanguins (capillaires), entraînant une enflure des membres, une hypotension, un épaississement du sang et un faible taux d'albumine (une protéine sanguine importante)», a indiqué Santé Canada, dans un communiqué, mercredi.

10h40 | Aux États-Unis, des experts réclament la vaccination anti-COVID obligatoire

LaPresse/WENN

Ni une pluie de cadeaux, ni la peur de tomber gravement malade n'ont réussi à les convaincre de se faire vacciner. Face aux réticences persistantes d'une part importante de la population américaine, de nombreux experts appellent désormais à ce qu'entreprises, institutions et universités mettent en place la mesure la plus efficace à leurs yeux: la vaccination obligatoire contre la COVID-19.

Les inquiétudes provoquées par l'arrivée du variant Delta aux États-Unis, où il représente actuellement environ 35% des cas et pourrait rapidement devenir dominant, ont relancé le débat.

Dans un pays où les doses de vaccins abondent et où les mesures d'encouragement ont déjà été largement utilisées (jusqu'à des loteries à un million de dollars pour les personnes vaccinées), ces experts estiment qu'il est temps d'aller plus loin.

8h26 | Le premier ministre à l'isolement au Portugal

AFP

Le chef du gouvernement portugais Antonio Costa, cas contact d'un de ses collaborateurs testé positif au Covid-19, a été placé à l'isolement, a annoncé mercredi son cabinet.

«Bien qu'ayant déjà reçu les deux doses du vaccin et respecté les règles de distanciation et le port du masque, le Premier ministre suit une période de confinement déterminée par les autorités sanitaires», a indiqué son cabinet dans un communiqué, sans préciser sa durée.

8h15 | Mathieu Lague, un Québécois en Australie, parle du reconfinement à Sydney

7h08 | Face au variant Delta, Poutine exclut la vaccination obligatoire

Le président russe Vladimir Poutine s'est opposé mercredi à une obligation vaccinale nationale contre la COVID-19 en pleine vague meurtrière du variant Delta, mais a encouragé les Russes, très hésitants, à se faire immuniser.

7h05 | La France met fin aux dernières restrictions sanitaires, mais le variant Delta inquiète

Les dernières restrictions ont sauté mercredi en France avec la fin des jauges dans les cinémas, restaurants ou magasins. Mais les inquiétudes montent quant à une possible quatrième vague de Covid-19 après l'été, si la vaccination continue de plafonner.

6h55 | Thaïlande: malgré le virus qui sévit dans le pays, Phuket rouvre jeudi aux touristes internationaux

AFP

La Thaïlande s'apprête à rouvrir jeudi l'île paradisiaque de Phuket aux touristes internationaux, alors que le royaume a enregistré mercredi son pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie de COVID-19 avec 53 morts.

6h37 | Corée du Nord: des hauts responsables limogés après un «grave incident» lié à la COVID-19

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé plusieurs hauts responsables du pays en raison d'un «grave incident» lié à la lutte contre la pandémie de COVID-19, a annoncé mercredi l'agence officielle KCNA.

Ces responsables ont «causé un grave incident qui provoque une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple», a déclaré M. Kim lors d'une réunion du politburo, cité par KCNA qui n'a fourni aucun détail.

5h15 | Le retour au bureau est planifié, mais le télétravail demeurera

Québec prône un retour dans les milieux de travail à partir de l’automne, mais cela se fera de façon graduelle et progressive alors que le télétravail sera encore bien présent pour plusieurs mois, a appris Le Journal.

5h05 | Record de morts quotidien en Russie pour le 2e jour consécutif

AFP

La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta sur fond de campagne de vaccination laborieuse.

5h02 | Le «pass sanitaire» européen entre en vigueur jeudi

Vacciné, guéri ou testé négatif à la COVID-19, il faudra à partir de jeudi montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes, en utilisant le nouveau «pass sanitaire» désormais indispensable pour voyager dans 33 pays du Vieux continent.

1h02 | COVID: l'effondrement du tourisme pourrait coûter plus de 4000 milliards de dollars à l'économie mondiale

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) publié mercredi.