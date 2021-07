Faillite de Bel-Habitat: une centaine de personnes directement touchées

Au lendemain d’un reportage à TVA Nouvelles faisant état de la faillite de 30M$ du promoteur immobilier lavallois Bel-Habitat, et de son propiétaire Luc Perrier, on apprend que ce sont une centaine de personnes qui seraient directement touchées dont plusieurs futurs propriétaires de maisons.

• À lire aussi: Laval : plusieurs sous-traitants impayés après la faillite d'un entrepreneur immobilier

Mercredi, Garantie de construction résidentielle (GCR) a émis un communiqué dans lequel l’organisme dit avoir reçu plusieurs appels de la part de consommateurs inquiets en raison de la faillite. GCR a annoncé la mise en place d’un service d’accompagnement dans le but de simplifier leurs démarches.

« Les éléments qui nous sont rapportés depuis lundi sont d’une grande tristesse, voire choquants. Nous savons à quel point les consommateurs peuvent être préoccupés à l’heure actuelle et nous souhaitons leur offrir un accompagnement maximal, dans le respect de ce qui est prévu dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs », affirme Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Au cours des prochaines heures, les consommateurs touchés recevront une communication de la part de GCR afin de leur présenter la procédure à suivre et de leur offrir un soutien personnalisé pour les aider à remplir les documents requis par le Règlement, comme le formulaire de dénonciation et le formulaire de réclamation. En effet, GCR offrira une rencontre individuelle à chaque consommateur qui le désire

Dès que les informations sur la faillite de Bel-Habitat ont été portées à la connaissance de GCR, son accréditation lui a été retirée sur-le-champ. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lui a aussi retiré sa licence.

GCR tient également à rassurer les consommateurs qui ont pris possession d’une maison construite par Bel Habitat Inc. au cours des dernières années et qui est toujours protégée par GCR. Les garanties continuent de s’appliquer, selon les délais prévus au Règlement, malgré la faillite de Bel-Habitat Inc.

Les consommateurs devront indiquer qu’ils appellent au sujet de la faillite de Bel Habitat et cette ligne sera accessible à partir de 18 h ce soir. Le numéro à composer est le 1-800-661-8193. D'autres informations peuvent êre trouvées sur le site internet de la GCR à l'adresse suivante.