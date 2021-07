Les «dômes de chaleur» de plus en plus fréquents au Canada

Les «dômes de chaleur» comme celui qui frappe l’Ouest canadien et américain en apportant des températures frôlant les 50 degrés Celsius pourraient être plus fréquents au Canada.

Le phénomène se produit plus souvent aux États-Unis, mais avec les changements climatiques, il se déplace davantage vers le nord selon Alain Bourque, directeur général d’Ouranos.

«Le courant-jet se déplace, à cause des changements climatiques, de plus en plus vers le nord, et là, ça fait en sorte que les types d’air, les dômes d’air chaud qu’on voit normalement davantage aux États-Unis, viennent de plus en plus apparaître au Canada», explique-t-il en entrevue à LCN.

Le «dômes de chaleur» qui sévit présentement préoccupe puisqu’il démontre un grand écart de température avec les records précédents.

«Dans le cas de la Colombie-Britannique, ce qui est particulièrement impressionnant, c’est qu’on ne bat pas des records par 0,2 ou 0,3 degré, on bat des records par moments par 7, 8 ou 9 degrés Celsius de plus, alors ça, c’est vraiment impressionnant», constate M. Bourque.

Ce phénomène s’est d’ailleurs déjà produit au Canada par le passé, mais les changements climatiques font en sorte que la fréquence risque d’augmenter.

«Il y en a déjà eu dans les années ’30, lorsqu’il y a eu des périodes de grande sécheresse, soutient M. Bourque. C’est juste que la probabilité qu’ils se produisent au Canada était beaucoup moins élevée lorsqu’il n’y avait pas ces changements climatiques là.»