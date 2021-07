Trois survivantes racontent la catastrophe de Surfside

Trois femmes qui ont réussi à fuir in extremis l’effondrement catastrophique des tours à condo de Surfside en Floride ont raconté la vision d’horreur qu’elles ont eue lorsque le drame s’est joué il y a presque une semaine.

«Je pensais que c’était un cauchemar!», raconte Sharon Schechter à CNN, encore sous le choc alors que les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent.

C’est vers 1h30, dans la nuit de mercredi à jeudi, la semaine passée que les tours Champlain ont cédé.

«J’ai entendu un gros boum, et j’ai couru pour voir d’où venait le son», explique Sara Nir.

Lorsqu’elle a vu le garage s’effondrer, elle a crié à ses enfants de courir le plus vite possible.

«C’est difficile et terrifiant, surtout quand on voit ce qui s’est passé ensuite.»

Iliana Monteagudo pour sa part a écouté son instinct, et a rapidement fui les lieux.

«C’étaient des sons, des sons étranges. Vraiment étranges. Et j’ai couru dans mon salon. Quelque chose à l’intérieur de moi me disait de me sauver, parce que l’édifice allait s’effondrer», détaille la femme.

Selon elle, 3 secondes la séparaient de la mort.

Sharon Shechter a aussi quitté très rapidement.

«J’ai entendu un bruit à l’extérieur dans le couloir et j’ai vu une famille et ils m’ont dit ‘’venez vite, l’édifice est en train de tomber’’. J’ai regardé devant moi dans un appartement... je connaissais bien le couple qui y habitait, j’ai vu la porte ouverte, mais il n’y avait plus d’appartement», se remémore-t-elle.

Au moins 12 personnes sont mortes dans l'effondrement et 149 personnes sont portées disparues, a annoncé mardi soir la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

L'édifice de douze étages s'est effondré jeudi vers 1H20 du matin, provoquant l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des États-Unis.

Le président Joe Biden doit se rendre sur place jeudi pour constater l’état de la situation.