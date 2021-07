Revenu Québec a une nouvelle PDG

Revenu Québec sera dorénavant dirigé par une nouvelle PDG, Christine Tremblay.

La nomination de Mme Tremblay a été officialisée mercredi par le Conseil des ministres.

Mme Tremblay est actuellement sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil privé, depuis 2020.

Elle sera, à compter du 30 août 2021, membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale de l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec).

Par le passé, Mme Tremblay a entre autres occupé le poste de sous-ministre à six reprises dans différents ministères, entre 2010 et 2020, notamment au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à celui de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi qu’au ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

Elle détient un baccalauréat en science politique, un autre en science économique, ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en administration internationale.

Cette nomination survient quelques semaines après celle de Hajib Amachi en tant que président-directeur général par intérim de l’agence.