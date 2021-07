Une femme de 82 ans s'envolera avec Jeff Bezos dans l'espace le 20 juillet

Une femme de 82 ans, Wally Funk, accompagnera Jeff Bezos dans l'espace à bord d'un vol de sa société Blue Origin le 20 juillet, devenant ainsi la personne la plus âgée à voyager dans l'espace, a annoncé l'entreprise jeudi.

Elle sera le quatrième passager de ce premier vol habité de la société de tourisme spatial, aux côtés du milliardaire, de son frère Mark Bezos, et du gagnant d'une mise aux enchères dont le nom n'a pas encore été révélé.

Photo d'époque de Wally Funk. Bleu Origin via AFP

Dans les années 60, Wally Funk a fait partie d'un programme privé appelé «Mercury 13», un groupe de 13 femmes ayant passé les mêmes tests que les astronautes masculins sélectionnés dans le cadre du programme Mercury de la NASA pour envoyer les premiers Américains dans l'espace.

«Ils m'ont dit que j'avais fait le travail mieux et plus vite que n'importe lequel des hommes», déclare Wally Funk dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Jeff Bezos au moment de l'annonce. «J'ai dit que je voulais devenir astronaute. Mais personne ne voulait me prendre. Je ne pensais pas que j'irais là-haut un jour.»

Jeff Bezos | AFP

«Personne n'a attendu aussi longtemps», a écrit Jeff Bezos dans sa publication. «Bienvenue dans l'équipage, Wally.»

Wally Funk est devenue la première inspectrice femme de l'agence américaine de l'aviation, la FAA. Pilote, elle cumule 19.600 heures de vol.

La fusée de Blue Origin, New Shepard, doit décoller le 20 juillet et atteindre la ligne de Karman, qui marque selon la convention internationale le début de l'espace, à 100 km au-dessus de la Terre.

AFP

La personne la plus âgée ayant voyagé dans l'espace jusqu'ici est l'astronaute américain John Glenn, qui avait volé en 1998 à l'âge de 77 ans, à bord de la navette spatiale Discovery.

La première femme dans l'espace fut la Russe Valentina Terechkova en 1963, la première Américaine Sally Ride... en 1983.

«L'âge n'est pas un facteur restrictif» pour aller dans l'espace, a expliqué à l'AFP Glenn King, directeur du programme d'entraînement spatial du Nastar Center, une entreprise privée partenaire d'acteurs majeurs du secteur. «Cela dépend vraiment de l'état de santé de chaque personne.»

Lui-même a entraîné un candidat-astronaute de 88 ans, y compris dans une centrifugeuse -- un bras de près de 8 mètres de long en rotation, reproduisant la force g correspondant à celle à laquelle les passagers seront exposés. «Il s'en est très bien sorti.»

Début juin, Jeff Bezos avait annoncé qu'il serait lui-même membre du premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin. Un troisième ticket a été mis aux enchères: le vainqueur, dont l'identité reste mystérieuse, a payé 28 millions de dollars pour y participer.

La fusée de Blue Origin décollera le 20 juillet à la verticale et la capsule s'en séparera à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu'à dépasser les 100 km d'altitude -- la ligne de Karman, une ligne imaginaire qui marque selon la convention internationale le début de l'espace.

Les prestigieux passagers pourront alors flotter en apesanteur et observer la courbure de la Terre, durant quelques minutes seulement.

Puis la capsule entamera une chute libre pour revenir vers la Terre, et sera freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées avant d'atterrir dans un désert de l'ouest du Texas. Le voyage durera au total 11 minutes.

Wally Funk a également acheté, il y a des années, un billet pour voler dans l'espace à bord d'un vaisseau concurrent, celui de Virgin Galactic.

La compétition fait rage entre Blue Origin et cette société fondée par le milliardaire Richard Branson, elle aussi positionnée sur le créneau des vols courts de tourisme dans l'espace.

Wally Funk n'a «pas abandonné», même lorsqu'on lui a dit «que la place d'une femme n'était pas dans l'espace», avait tweeté M. Branson en 2019 en se félicitant qu'elle soit «une future astronaute de Virgin Galactic».

Mais le Britannique s'est ici encore fait coiffer au poteau par l'entreprise de Jeff Bezos. M. Branson avait également annoncé qu'il embarquerait à bord de son vaisseau pour un voyage dans l'espace, mais à une date qui n'a pas encore été annoncée et dont il semble très improbable qu'elle soit programmée avant le 20 juillet.