Une femme de Thetford Mines et ses chiens épatent à «America’s Got Talent»

Alexandra Côté, une spécialiste en entraînement canin de Thetford Mines, en Chaudières-Appalaches, a épaté les juges de la populaire émission américaine «America’s Got Talent», sur NBC, mardi soir.

Avec ses deux chiens de race border collie, Tesla et Louka, Alexandra Côté s’est livrée à une chorégraphie endiablée au rythme de la chanson «Body Talks», de The Struts et Kesha.

La blanche et brune Tesla maîtrisait parfaitement les mouvements de la patte qui correspondaient à ceux de sa maîtresse et sautait avec agilité par-dessus celle-ci, ainsi qu’à la corde à danser. Les deux toutous ont ensuite tournoyé et sautillé au gré des indications reçues.

La prestation du trio s’est soldée par une chaleureuse ovation, tant de la part du public que des juges, qui ont octroyé à Alexandra et ses partenaires à quatre pattes un laissez-passer pour la prochaine étape de la compétition.

«Je pense que c’est mon numéro canin préféré cette saison», a mentionné le juge Simon Cowell.

Heidi Klum a comparé Tesla et Louka à des kangourous, alors que Sofia Vergara a avoué qu’elle aurait voulu en voir plus long.

Alexandra Côté a raconté à la caméra d’«America’s Got Talent» que c’est avec son premier chien, Gizmo, aujourd’hui décédé, qu’elle a commencé les tours canins. La jeune femme, qu’on a aussi vue dans des émissions d’ici comme «Animania», à TVA, et «Cochon dingue», à Télé-Québec, possède son entreprise d’entraînement canin à Thetford Mines.

En mai, Alexandra Côté accordait une entrevue au «Journal de Québec» en vue de son passage à «America’s Got Talent».

«Ce que j’espère, c’est que ça m'amène des clients et que les gens s’ouvrent à apprendre plus de trucs à leur chien, qu’ils sachent que tout est possible. J’aimerais aussi donner plus de spectacles un peu partout au Québec», confiait-elle au quotidien.