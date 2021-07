Au coeur d'une enquête pour violence conjugale, un lanceur des Dodgers suspendu

Les ligues majeures de baseball ont annoncé vendredi que le nom du lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer avait été placé sur la liste des joueurs suspendus pour sept jours.

Dans un communiqué justifiant cette mesure administrative, la MLB a indiqué qu’elle «continue de récolter des informations concernant l’enquête menée par la police de Pasadena». L’athlète fait l'objet d'allégations relatives à une présumée agression survenue récemment.

Pourtant, le gérant de l’équipe, Dave Roberts, disait s’attendre jeudi à revoir son artilleur au monticule ces jours-ci. «Pour l’instant, c’est entre les mains du commissaire et des ligues majeures de baseball», a-t-il déclaré au réseau ESPN depuis Washington, là où les Dodgers affrontent les Nationals pour une série de quatre matchs en fin de semaine. C’est dans les plans que Bauer soit le partant pour le match qui sera disputé le jour de la fête nationale américaine, dimanche.

«On veut aller de l’avant avec notre plan et nous laissons ça entre leurs mains», a-t-il ajouté.

Agression sexuelle?

Selon ce qu’a révélé mardi le réseau CNN, Bauer fait l’objet d’une enquête policière en raison d’une présumée agression de nature conjugale qu’il aurait commise auprès d’une femme, identifiée par les termes «Madame Hill» dans les documents juridiques, avec qui il a eu des rapports sexuels.

La plaignante est protégée par une ordonnance de protection du tribunal et d’après son avocat, elle «a éprouvé beaucoup de douleur physique et émotive. Notre objectif est de continuer d’empêcher M. Bauer de contacter notre cliente de quelconque façon».

Selon un communiqué partagé par l’agent de l’athlète, Jon Fetterrolf, «M. Bauer a eu une brève et consensuelle relation sexuelle ayant été initiée par Mme Hill dès avril 2021. Nous avons des messages montrant qu’elle demandait constamment des actes sexuels «rudes» impliquant des gifles au visage et des strangulations. Au cours de leurs deux rencontres, Mme Hill a conduit à partir de San Diego pour se diriger vers la résidence de M. Bauer à Pasadena, où elle a décidé de ce qu’elle voulait de sa part sexuellement. Et il a fait ce qu’elle lui demandait».