Chaleur et feux de forêt: Trudeau promet le soutien du fédéral en Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral sera aux côtés de la Colombie-Britannique, province affectée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi le premier ministre Justin Trudeau. «Nous allons être là pour aider en Colombie-Britannique», a-t-il soutenu, lors d’un point de presse à Ottawa.

Le chef libéral a notamment eu une pensée pour les habitants de Lytton, village pratiquement incendié et détruit par des feux de forêt. Un millier de personnes y ont été évacuées jeudi.

«J’ai eu une très bonne conservation avec le premier ministre John Horgan», a-t-il souligné, précisant qu’il devait aussi s’entretenir avec le maire de Lytton, Jan Polderman, tout comme il l’a fait avec le chef de la Première Nation de Lytton.

«On va continuer de regarder ce qu’on peut faire pour aider. Je sais que les équipes sont en train de répondre [sur le terrain] à cette tragédie, à cette difficulté. Nous allons être là comme gouvernement fédéral pour aider à rebâtir, pour aider les gens à passer au travers.»

Justin Trudeau a aussi expliqué qu’il devait présider vendredi une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident autour des conditions météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique et de la situation des feux de forêt dans l’ouest du Canada.

Par ailleurs, interrogé sur le rôle des changements climatiques, il a soutenu: «On voit très clairement que les événements extrêmes au niveau de la météo deviennent de plus en plus fréquents. On ne peut pas passer sous silence la réalité que les changements climatiques ont des impacts dévastateurs à travers la planète», a-t-il ajouté.