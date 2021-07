COVID-19: Hausse du variant Delta à Ottawa

Si le variant Delta reste encore peu présent au Québec, avec 77 cas relevés en date de vendredi, dont la majorité à Montréal (40), sa progression se fait ressentir à Ottawa où le nombre d’infections a doublé en une semaine.

La Santé publique d’Ottawa a ainsi recensé 23 cas du variant Delta dans la capitale fédérale en date de vendredi, contre 11 personnes contaminées il y a près d’une semaine. Le variant britannique, B.1.1.7, reste tout de même le plus présent, près de 6634 Ottaviens ayant contracté cette souche du virus en date de vendredi.

Pour autant, la vaccination continue de progresser dans la province, la ministre de la Santé, Christine Elliot, ayant indiqué sur Twitter que 40 % des Ontariens de plus de 18 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Et dès lundi, les jeunes de 12 à 17 ans seront admissibles pour prendre rendez-vous pour leur deuxième injection.

L’Ontario a également annoncé 484 nouveaux cas au cours des deux derniers jours ainsi que 28 décès supplémentaires.

Dans les provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick (quatre cas), la Nouvelle-Écosse (deux cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (un cas) ont aussi mis à jour leur bilan.

Dans l’Ouest, le Manitoba a enregistré 145 nouvelles infections les deux derniers jours et sept décès.

Un record de vaccination au Québec

La campagne de vaccination a continué de battre son plein dans les provinces et territoires, et plus particulièrement au Québec où le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé vendredi que le record de doses quotidiennes administrées a été franchi à la fin du mois de juin.

«Le Québec a terminé le mois de juin en force en matière de vaccination avec [un] nouveau record de doses administrées avec 124 000 le 30 juin», a écrit Christian Dubé sur son compte Twitter.

Et l’effort ne s’est pas relâché ces derniers jours, la province rapportant 96 567 vaccins inoculés, dont 88 615 dans les dernières 24 heures. Plus de 8,5 millions de Québécois se sont ainsi déplacés pour se faire vacciner depuis le début de la crise sanitaire.

La situation pandémique reste d’ailleurs assez stable dans la Belle Province avec 162 nouvelles contaminations et sept décès enregistrés depuis le 30 juin, dont 69 cas et trois morts pour le bilan de vendredi.

Les hospitalisations ont connu une légère baisse (-3) pour un total de 110 lits occupés alors que le nombre de patients en soins intensifs est resté le même que la veille, soit 34.

LA SITUATION AU CANADA:

Ontario: 545 381 cas (9196 décès)

Québec: 375 019 cas (11 217 décès)

Alberta: 231 987 cas (2301 décès)

Colombie-Britannique: 147 621 cas (1754 décès)

Manitoba: 56 306 cas (1147 décès)

Saskatchewan: 48 861 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5842 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1387 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 357 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Total : 1 416 102 (26 336 décès)