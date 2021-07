EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 15h25

PLANÉTAIRE

Cas: 182 861 801

Morts: 3 958 947

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 687 320

Morts: 605 199

CANADA

Ontario: 545 381 cas (9196 décès)

Québec: 375 019 cas (11 217 décès)

Alberta: 231 987 cas (2301 décès)

Colombie-Britannique: 147 621 cas (1754 décès)

Manitoba: 56 306 cas (1147 décès)

Saskatchewan: 48 861 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5842 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1387 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 357 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 416 102 (26 336 décès)

NOUVELLES

14h58 | COVID-19: les Canadiens invités à prendre leurs deux doses de vaccin

Justin Trudeau a réaffirmé vendredi l’importance pour les Canadiens de recevoir leurs deux doses de vaccins contre la COVID-19, insistant pour souligner que la pandémie n’était pas encore chose du passé.

«Nous allons continuer de travailler pour [s’assurer] que les vaccins rentrent et que tout le monde puisse se faire vacciner le plus rapidement possible», a-t-il indiqué vendredi.

14h38 | Partisans au Centre Bell: Valérie Plante déçue, mais comprend la santé publique

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite déçue du refus de la santé publique d’autoriser plus de partisans au Centre Bell pour les matchs du Canadien, mais a indiqué comprendre les raisons derrière cette décision.

«Je ne vous cacherais que nous aussi nous sommes déçus parce qu’on voudrait qu’il y ait toujours plus de gens pour encourager notre équipe. Ils ont besoin de nous», mentionne Valérie Plante en entrevue à LCN.

14h04 | Le Vaccin-O-Bus sera au Centre Vidéotron avant la diffusion du match des Canadiens

Le Vaccin-O-Bus, clinique mobile de vaccination, sera au Centre Vidéotron ce soir dès 18 heures, d’où sera diffusé en direct le 3e match de la Finale de la Coupe Stanley.

Il sera stationné sur la Place Jean-Béliveau près de l'entrée Ouest. La priorité sera donnée aux personnes pas encore vaccinées. Il y sera aussi lundi prochain.

13h38 | Le parquet ouvre une enquête sur des accusations contre Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro n'en finit pas de voir sa gestion de la pandémie lui porter du tort. Vendredi, le parquet a ouvert une enquête sur des accusations portées contre lui pour avoir omis de signaler une tentative de corruption dans l'achat de vaccins.

Après la commission d'enquête du Sénat (CPI) qui auditionne depuis deux mois sur la façon dont le gouvernement Bolsonaro a géré la crise sanitaire et ses plus d'un demi-million de morts.

13h34 | Le Portugal revient à l'heure du couvre-feu face à une recrudescence

Près de la moitié des dix millions de Portugais sont à partir de vendredi de nouveau soumis à un couvre-feu nocturne pour enrayer la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 due au variant Delta, déjà prédominant dans leur pays.

La mesure, qui sera en vigueur de 23h00 à 5h00, concerne les 45 localités les plus touchées par la hausse des contaminations, dont Lisbonne et la plupart de ses banlieues, plusieurs municipalités de la région touristique de l'Algarve (sud), mais aussi d'importantes villes du nord comme Porto et Braga.

13h15 | Non-respect du port du masque: l’agression d’une employée de PFK filmée

La police de Saguenay recherche toujours un homme qui a violenté une employée de restaurant parce qu'elle lui demandait de porter un masque, altercation qui a été captée par la caméra de surveillance.

13h10 | Les voyages non essentiels sont toujours interdit

Alors que la quarantaine obligatoire à l’hôtel prendra fin le 5 juillet pour les voyageurs entièrement vaccinés, les voyages non essentiels vers les États-Unis demeurent interdits jusqu’au 21 juillet, au moins.

12h20 | Clinique mobile pour le match des Canadiens

La présence des Canadiens en grande finale de la Coupe Stanley devient une occasion pour la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean de vacciner davantage de Québécois.

11h50 | Dominique Ducharme excité d’être de retour

Dominique Ducharme a fait son entrée sur la glace pour l’entraînement matinal, vendredi, tout juste après le capitaine, Shea Weber. À ses premiers coups de patin, Ducharme a glissé quelques mots à un autre vétéran, Eric Staal.

11h01 | 162 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 162 cas de COVID-19 et 7 décès, portant le total à 375 019 personnes infectées et 11 217 morts depuis le début de la pandémie.

Le 30 juin, la province recensait 126 infections et trois décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 JUILLET 2021

- 375 019 personnes infectées (+162)

- 11 217 décès (+7)

- 110 personnes hospitalisées (-3)

- 34 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 464 pour un total de 10 133 408

- 96 567 doses administrées s'ajoutent, soit 88 615 dans les dernières 24 heures pour un total 8 491 304 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 23 097 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 514 401

10h45 | Le variant Delta présent dans la région de l’Outaouais

Quatre cas du variant Delta ont été identifiés en Outaouais, a annoncé vendredi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.

«Les enquêtes ont été réalisées et les personnes ont complété leur isolement», a déclaré le CISSS dans un communiqué.

9h | Justin Trudeau reçoit sa 2e dose de vaccin contre la COVID

7h58 | Comment se faire rembourser un voyage annulé à cause de la COVID

Comme Ottawa s’est finalement entendu avec les trois principaux transporteurs aériens (Air Canada, Air Transat et Sunwing), le FICAV a finalement annoncé qu’il indemniserait les voyageurs. Voici les détails.

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) a été souvent critiqué, depuis plus d’un an, pour sa lenteur à réagir dans le dossier des billets d’avion annulés pour cause de COVID-19, que refusaient initialement de rembourser les transporteurs aériens canadiens (avant qu’Ottawa n’intervienne). Mardi, le FICAV a annoncé qu’il allait finalement indemniser les voyageurs.

6h58 | La Russie rejette l'idée d'un confinement malgré une flambée de l'épidémie

Le Kremlin a écarté vendredi l'idée d'un confinement pour lutter contre la nouvelle vague meurtrière de l'épidémie de COVID-19 qui frappe durement la Russie, portée par le variant Delta et entraînant des records de décès.

6h49 | Confusion à la réouverture du Casino de Montréal

Après une pause forcée de neuf mois, le Casino de Montréal a rouvert mercredi dans une certaine confusion, alors que des joueurs ont dû faire le pied de grue en raison de problèmes de réservation.

« J’ai réservé. Je n’ai jamais reçu mon code-barre, alors je m’en vais attendre dans la salle de réservation. C’est dommage. J’espère avoir de la place. On part de Rawdon, c’est une heure et quart de route », a soupiré au jour 1 de la réouverture Alex Brousseau aux côtés de sa blonde, Ève Legault.

6h41 | Virus: record de morts quotidien en Russie pour le quatrième jour consécutif

La Russie a enregistré vendredi 679 décès dus à la COVID-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le quatrième jour d'affilée au moment où le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta.

6h03 | Drogues: la plaie des surdoses en hausse

Le nombre de surdoses associées à la consommation de drogues a explosé dans certaines régions du Québec depuis le début de la pandémie au moment où de plus en plus de substances synthétiques à fort risque d’intoxication sont mélangées dans les stupéfiants.

5h55 | L'Inde a franchi le seuil des 400 000 personnes décédées de la COVID-19

L'Inde est le troisième pays du monde à franchir la barre des 400 000 morts recensés de la COVID-19, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

5h51 | Johnson & Johnson assure que son vaccin est efficace contre le variant Delta

Johnson and Johnson assure que son vaccin Janssen à dose unique contre la COVID-19 est efficace contre le variant Delta, initialement repéré en Inde et particulièrement contagieux, avec une réponse immunitaire pouvant durer au moins huit mois.

5h46 | Mandalay, deuxième ville de Birmanie, placée en confinement

Les autorités ont confiné vendredi la deuxième ville de Birmanie, Mandalay, dans un contexte de flambée nationale des contaminations au Covid-19 et de grève des soignants pour protester contre la junte militaire au pouvoir.

La ville, située dans le centre de la Birmanie, compte 1,7 million d'habitants.

Deux autres communes de la région de Bago (centre) vont subir les mêmes restrictions, qui interdisent à plus d'une personne de quitter son domicile pour des raisons non médicales. Seuls les fonctionnaires en sont exemptés.

5h40 | L'OMS recommande les tests en milieu scolaire pour éviter l'enseignement en distanciel

Des tests PCR ou antigéniques devraient être réalisés en milieu scolaire pour éviter d'avoir encore recours à l'enseignement en distanciel dans le cas d'une nouvelle résurgence des cas de Covid-19, a recommandé vendredi l'OMS Europe.

«Les mois d'été offrent aux gouvernements une occasion en or de mettre en place un ensemble de mesures qui contribueront à faire baisser les taux d'infection et à éviter de recourir à la fermeture des écoles», a indiqué le directeur Europe de l'institution onusienne, Hans Kluge.

2h11 | L'Australie réduit le nombre de voyageurs autorisés à entrer dans le pays

L'Australie a annoncé vendredi une nouvelle réduction drastique du nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays alors que les autorités tentent de contenir des foyers épidémiques en confinant certaines grandes villes du pays.

Au moment où près de la moitié de la population de l'immense île-continent est soumise à des mesures de confinement, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que le nombre de voyageurs pouvant se rendre en Australie serait réduit de moitié.

Le pays s'étant fixé pour objectif de n'avoir aucun cas de Covid-19 sur son sol, seules 6.000 personnes sont autorisées chaque semaine à atterrir sur des vols commerciaux en Australie. Elles sont ensuite soumises à une quarantaine obligatoire de deux semaines à l'hôtel.