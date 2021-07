IMAGES | Des rues aux allures de dépotoir

Comme c’est le cas chaque année, de nombreux débris encombrent les rues et les trottoirs de Montréal au lendemain de la journée nationale du déménagement.





























































Présent dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le journaliste de TVA Nouvelles a constaté de nombreux amoncellements d’ordures.

Commodes au tiroir manquant, chaussures solitaires, livres, nourriture, boîtes vides sont laissés sur les trottoirs de la métropole.

«C'est 100 000 déménagements à Montréal. Les déménageurs laissent derrière eux, à peu près chaque année, 50 000 tones de matériaux, toute sorte de matériaux en bordure de rue», explique Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

Plusieurs citoyens dénoncent le manque de civisme de ceux qui laissent des déchets dans les rues. «Ils ne feraient pas ça dans leur maison», croit une résidente.

«Ce qui arrive présentement, c'est que c'est pêle-mêle, c'est difficile de faire un tri», explique Philippe Sabourin. Il demande d'ailleurs la collaboration de la population pour aider les équipes de collecte des déchets.

Le porte-parole espère aussi que les citoyens iront visiter les écocentres de la Ville pour libérer les trottoires et recycler le plus possible.