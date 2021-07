Non-respect du port du masque: l’agression d’une employée de PFK filmée

La police de Saguenay recherche toujours un homme qui a violenté une employée de restaurant parce qu'elle lui demandait de porter un masque, altercation qui a été captée par la caméra de surveillance.

• À lire aussi: Port du masque: voies de fait dans un PFK de Jonquière

L’événement s’est déroulé mercredi soir au PFK de Jonquière vers 19h30. Le client est entré dans le commerce du boulevard Harvey à Jonquière sans masque.

La caméra de surveillance a tout capté. Les policiers de Saguenay comptent sur l'aide du public pour le retracer.

Sur la bande vidéo, on voit l'individu s'avancer au comptoir quand une employée lui rappelle qu'il doit porter un couvre-visage, mais l'homme refuse de s'y conformer. Il argumente pendant environ 90 secondes.

Il semble alors vouloir sortir, mais quand la femme s'approche de lui pour l'inviter à quitter, le client revient et la pousse violemment.

Elle tombe au sol et se cogne la tête sur le plancher pendant sa chute.

Un autre client tente d'intervenir. L'homme violent le repousse aussi et sort ensuite du commerce.

La police de Saguenay possède une bonne description du client recherché grâce à la bonne qualité des images.

«L'individu quitte à bord d'une camionnette de marque GMC noire, a expliqué le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif. Ce serait un homme de cinq pieds et cinq pouces, une bonne corpulence, très peu de cheveux, des tatouages apparents au niveau du corps.»

L'individu portait aussi une barbe et serait âgé entre 25 et 30 ans.

La victime n'a pas été blessée physiquement même si elle s'est frappé la tête sur le sol; l'événement lui a donné un choc nerveux.

«C'est toujours traumatisant quand on est de bonne foi et que l'on demande quelque chose comme ça à un client et puis qu'on se retrouve victime d'une bonne poussée, qu'on se retrouve au sol, qu'on se frappe la tête. La dame a subi un certain choc», ajoute Luc Tardif.

Si vous possédez des informations, communiquez avec le service policier au 418-699-6000.

Depuis le début de la pandémie, la police de Saguenay a reçu plusieurs signalements pour des citoyens qui ne respectent pas les mesures sanitaires.

C’est toutefois la première fois qu'un tel geste de violence est rapporté aux autorités policières saguenéennes avec le port obligatoire du masque.