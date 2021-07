Retour aux cheveux courts et à la barbe rasée pour Justin Trudeau

Alors qu’il avait opté pour des cheveux longs et une barbe depuis le début de la pandémie, le premier ministre du Canada est revenu à son look de 2019.

C’est mercredi, lors d’un point presse que Justin Trudeau est apparu devant les caméras avec les cheveux courts et une barbe rasée de près. Vingt-quatre heures plus tôt, le premier ministre avait encore les cheveux longs et sa barbe taillée et tachetée de gris.

Et comme pour chaque changement de look du premier ministre, il n’en a pas fallu beaucoup pour enflammer la toile.

Depuis mars 2020, les Canadiens ont pu suivre l’évolution capillaire de M. Trudeau, et ce tout au long de la pandémie.

Sur les médias sociaux, certains voyaient alors un geste de «solidarité» envers les citoyens, qui ne pouvaient pas se rendre chez le coiffeur puisque les salons de coiffure ont fermé leurs portes pendant un certain temps, ou encore un désir de se faire plus «discret» pour mettre les projecteurs sur ses ministres plutôt que sur lui.

Ce changement de look intervient alors que les salons de coiffure et barbiers ont rouvert en Ontario, mercredi, tandis que la province a entamé sa deuxième étape de son plan de déconfinement.

En se coupant les cheveux et la barbe du jour au lendemain, le premier ministre semble s’être propulsé à une époque prépandémique.

Certains observateurs y voient également une stratégie électorale. M. Trudeau se préparerait à sa campagne électorale avec une image moins chaotique et plus jeune, notamment pour d’éventuels tournages de publicités électorales qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours.