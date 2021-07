EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 20h55

PLANÉTAIRE

Cas: 183 391 030

Morts: 3 969 353

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 713 673

Morts: 605 493

CANADA

Ontario: 545 590 cas (9205 décès)

Québec: 375 019 cas (11 217 décès)

Alberta: 232 097 cas (2301 décès)

Colombie-Britannique: 147 705 cas (1756 décès)

Manitoba: 56 353 cas (1148 décès)

Saskatchewan: 48 931 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5850 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1387 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 416 661 (26 348 décès)

NOUVELLES

17h32 | COVID-19 : c’est au tour des ours et des lions de se faire vacciner

AFP

Le zoo d’Oakland en Californie amorce sa campagne de vaccination contre la COVID-19 sur ses gros animaux.

15h48 | Le CH assure qu’il y avait 3500 personnes hier

Photo Martin Chevalier

Le Canadien de Montréal assure que le quota de partisans a été respecté vendredi soir au Centre Bell alors que plusieurs internautes semblent en douter, s'appuyant sur des photos pour comparer la foule d'hier avec les matchs précédents.

13h31 | Des milliers de Brésiliens manifestent contre Bolsonaro

Des milliers de Brésiliens ont manifesté samedi à travers le pays contre le président Jair Bolsonaro qui fait depuis la veille l'objet d'une enquête, soupçonné d'avoir omis de signaler une tentative de corruption dans l'achat de vaccins.

11h20 | Les sites de vaccination en entreprise ouverts au cours des prochains jours

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Au cours des prochains jours, plusieurs pôles de vaccination en entreprise seront ouverts au public sans rendez-vous pour ceux qui souhaitent recevoir leur première ou leur deuxième dose.

10h12 | Politiciens en temps de pandémie: la COVID-19 aurait pu être fatale pour sa fille

Photo Martin Alarie

Maman d’une enfant lourdement handicapée vulnérable aux infections, la députée caquiste Marilyne Picard a vécu des moments angoissants durant la pandémie de COVID-19, qui aurait pu être fatale pour sa fille. Malgré tout, les mesures sanitaires ont contribué à réduire la présence des autres virus.

Âgée de neuf ans, Dylane a une maladie génétique rare. « [Elle fait] beaucoup d’épilepsie, elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle ne mange pas non plus, elle s’alimente par gavage, donc elle est en fauteuil roulant et elle fait des super beaux sourires ! », lance la députée de Soulanges, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

10h07 | Politiciens en temps de pandémie: «Un saut dans le vide»

Photo Agence QMI, Guy Martel

Sacré chef du Parti québécois en plein cœur de la seconde vague de l’épidémie, Paul St-Pierre Plamondon en a vu de toutes les couleurs dans les derniers mois. Après la naissance de son deuxième enfant et de nombreux déménagements, il a été victime de la crise du logement et de la pénurie de places en garderie.

Le politicien se souvient de chaque détail de la journée du 8 mars 2020, son « moment marquant de la pandémie ». C’était quelques jours à peine avant que le Québec soit mis sur pause et entre de plein fouet dans la lutte contre le virus.

9h59 | Politiciens en temps de pandémie: prise dans une tempête de haine

Photo Stevens LeBlanc

Prise pour cible par les complotistes, la députée indépendante Catherine Fournier a craint pour sa sécurité au plus fort de la pandémie, redoutant que les attaques virtuelles à son endroit se transposent dans le réel.

Habituée des réseaux sociaux, la jeune femme de 29 ans s’est évertuée à vulgariser les messages de la Santé publique et les consignes sanitaires, dès les premiers mois de la pandémie.

9h45 | «On a encore des patients qui n’ont pas été vaccinés, et c’est malheureux»

Les infections au coronavirus sont moindres au Québec, mais il reste encore quelques dizaines de patients touchés dans les hôpitaux de la province.

«La majeure partie des patients ont été vaccinés, parfois ça va être seulement une dose, mais on a encore des patients qui n’ont pas été vaccinés, et ça c’est malheureux», note Dr Germain Poirier, intensiviste à l'Hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield Park.

9h42 | Indonésie: entrée en vigueur de restrictions strictes face à la flambée de la COVID

AFP

Le quatrième pays le plus peuplé du monde a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d'un mois, avec un nouveau record de 27 913 cas de contaminations enregistrés samedi au cours des dernières 24 heures. Les décès se sont élevés à 493, moins que le record de 539 enregistré vendredi.

Des centaines de postes de contrôle ont été mis en place, tandis que les mosquées, les parcs, les centres commerciaux et les restaurants ont été fermés dans la capitale, Jakarta, et dans la région de Java, durement touchée. Plus de 50 000 policiers et soldats ont été déployés pour faire respecter les restrictions.

Les règles s'appliquent également à Bali, où la police a patrouillé dans les restaurants de bord de mer fermés, après que l'île touristique a renoncé à s'ouvrir à nouveau aux touristes étrangers.

6h32 | • À lire aussi: «On a encore des patients qui n’ont pas été vaccinés, et c’est malheureux»En Italie, 300 soignants saisissent la justice contre l'obligation vaccinale

LaPresse/WENN

Trois cents soignants italiens ont saisi la justice en vue d'obtenir la levée de l'obligation faite aux personnel médical et sanitaire de se vacciner contre la COVID-19, rapporte samedi la presse.

Le recours a été déposé devant le tribunal administratif de Brescia (nord) au nom de soignants exerçant dans la région lombarde, à Brescia, Crémone, Bergame et Mantoue. Une audience est prévue le 14 juillet.

5h14 | Virus: l'Arabie saoudite suspend les vols avec trois pays dont les Émirats

AFP

L'Arabie saoudite va suspendre les vols avec trois pays, dont les Émirats arabes unis voisins, pour lutter contre la propagation d'un «nouveau» variant du coronavirus, sans préciser lequel, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

En mai, le riche royaume pétrolier avait autorisé ses citoyens «immunisés» à voyager après un an de restrictions. Les Émirats sont une destination prisée des Saoudiens, en particulier Dubaï.

4h39 | Virus: record de décès quotidiens en Russie pour le cinquième jour consécutif

AFP

Le gouvernement russe a recensé samedi 697 décès dus à la COVID-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le cinquième jour d'affilée au moment où le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta.

La Russie a enregistré 24 439 nouveaux cas samedi, ce qui correspond au nombre le plus haut depuis la mi-janvier quand le pays sortait d'une deuxième vague meurtrière.

3h48 | Iran: Rohani craint une 5e vague liée au variant Delta

AFP

Le président iranien Hassan Rohani a mis en garde samedi contre une «cinquième vague» du coronavirus, provoquée par le variant Delta, appelant les citoyens à se conformer pleinement aux consignes sanitaires.

«Nous craignons d'être sur la voie de la cinquième vague dans tout le pays», a indiqué M. Rohani lors d'une réunion du Comité national de lutte contre le virus, ajoutant que, dans les provinces du sud, il fallait être plus «prudent car le variant Delta s'est propagé».