Politiciens en temps de pandémie: «Un saut dans le vide»

Sacré chef du Parti québécois en plein cœur de la seconde vague de l’épidémie, Paul St-Pierre Plamondon en a vu de toutes les couleurs dans les derniers mois. Après la naissance de son deuxième enfant et de nombreux déménagements, il a été victime de la crise du logement et de la pénurie de places en garderie.

Le politicien se souvient de chaque détail de la journée du 8 mars 2020, son « moment marquant de la pandémie ». C’était quelques jours à peine avant que le Québec soit mis sur pause et entre de plein fouet dans la lutte contre le virus.

Candidat au trône péquiste, il avait livré un discours devant un rassemblement de jeunes souverainistes, suivi d’un bref passage au bar l’Île noire, « bondé de monde » et d’un petit souper au restaurant avec sa douce moitié.

Sa femme étant en fin de grossesse, il s’assurait de ne jamais être très loin d’un hôpital. Sage précaution. Comme de fait, au milieu du repas, les tourtereaux doivent partir à la hâte pour l’arrivée du petit Maurice.

« Plus jamais on n’a revu la vie normale, se remémore le chef du PQ. On est sorti de la Cité de la santé [de Laval], on s’est rendu à notre domicile de Gatineau et on n’est jamais vraiment ressortis. Donc Maurice n’a pas rencontré ses grands-parents [...] on a vécu vraiment en ermites. J’avais laissé mon emploi, il n’y avait plus rien qui tenait, c’était comme un saut dans le vide et on n’avait aucune idée où on atterrirait ».

Sans revenu, le couple a coupé dans les dépenses, comme ont dû le faire de nombreux Québécois.

Le premier sourire de Maurice

Curieusement, le fait d’être assigné à domicile durant les premiers mois de vie de son fils, en pleine course au leadership, a eu des répercussions positives. Alors que la politique éloigne souvent les politiciens de ceux qu’ils aiment, la pandémie a permis à PSPP de faire campagne aux côtés de sa famille.

« C’était vraiment de la politique à partir de la maison, donc je vivais au quotidien tous les moments avec mes enfants. Le premier rire ou le premier sourire de Maurice, j’étais là ! »

Déménager la famille à Québec

Élu chef du PQ le 9 octobre 2020, l’avocat de 44 ans doit maintenant se rendre à l’Assemblée nationale pour accompagner son équipe de députés, et il loge à l’hôtel. Habitué qu’il était à vivre avec ses enfants et sa femme au quotidien, cette transition a été « très difficile », admet-il.

« On a vécu des difficultés à l’image de ce que plusieurs Québécois ont vécu dans le cadre d’une pandémie. » – Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

« Je ne sacrifierai jamais mes enfants. Tout le reste, je suis prêt à payer le prix. Financier, je le paie, qualité de vie, je n’ai pas de loisirs, je ne fais que ça. Ma femme ne fait que ça, on paie le prix sur tous les aspects de notre vie, mais on s’est jurés que les enfants, jamais... » glisse-t-il avant de s’interrompre, les yeux dans l’eau.

Photo Agence QMI, Guy Martel

C’est à ce moment-là que la situation s’est corsée. PSPP décide alors de vendre son domicile de Gatineau et de faire venir ses proches à Québec.

Il trouve une maison à louer à l’île d’Orléans sur Kijiji. Mais pendant des mois, il ne trouve pas de place en garderie pour ses enfants.

Et le 7 mai dernier, incapable de trouver une résidence à prix raisonnable en raison de la surchauffe immobilière et du manque de temps, il se retrouve à nouveau sans logis. C’est là que la propriétaire de la maison où a jadis vécu René Lévesque, rencontrée par hasard dans la rue, lui a offert de séjourner dans l’appartement de l’ex-premier ministre péquiste, à deux pas de l’Assemblée nationale.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Crise du logement

Même s’il est très reconnaissant envers cette bonne samaritaine, ce n’est encore une fois qu’un domicile de passage, un quatre et demi pas très adapté à une famille avec des enfants en bas âge. Et le politicien n’a plus les revenus qu’il touchait lorsqu’il pratiquait le droit, sa femme travaillant bénévolement pour le PQ.

« On cherche quelque chose pour de bon, mais on est pris dans la crise du logement. [...] On a vécu des choses similaires à ce que les Québécois ont vécu et on va se replacer comme tous les Québécois vont se replacer... », conclut-il sur un ton déterminé.