Un bébé de 2 semaines condamné à agoniser

Une famille québécoise vit présentement une histoire horrible et poignante : celle du petit Jayden.

Le poupon âgé d’à peine deux semaines a été simplement condamné à s’éteindre dans la souffrance devant ses parents et le personnel médical complètement impuissants.

L’enfant né le 16 juin était atteint d’une pathologie nommée le TTC7A. Il s’agit d’une maladie génétique rare qui s’attaque notamment aux intestins.

Il n’existe aucun traitement connu et Jayden n’avait donc aucune autre issue que la souffrance et une mort imminente.

Pas d’aide médicale à mourir pour Jayden

Au Canada, l’aide médicale à mourir n’est pas autorisée avant l’âge de 18 ans; une situation que décrie la famille de Jayden.

«C’est frustrant de voir notre fille et notre petit-fils souffrir autant depuis une semaine», a déclaré le grand-père maternel du poupon, Maxime Drolet, sur les ondes de LCN.

«Présentement, Jayden est en train de donner son dernier coup dans la souffrance, parce qu’il ne peut pas partir. On ne peut pas lui accorder son aide médicale à mourir et on veut que ça change», ajoute la grand-mère de Jayden, Julie Bellemare.

Devant l’impossibilité d’avoir recours à l’aide médicale à mourir, la famille de Jayden a dû faire le choix difficile de cesser de l’alimenter, afin d’abréger ses souffrances.

«L’autre option, c’était d’attendre 40 ou 50 jours, le temps que la maladie fasse son œuvre.»

Une campagne de sociofinancement a été lancée dans le but de créer une fondation offrant le soutien nécessaire aux familles qui vivent un tel drame.

Une partie des fonds amassés ira à la recherche sur le TTC7A, pour laquelle il n’existe pratiquement aucune documentation.

Peu de temps après l'entrevue, TVA Nouvelles a appris que le petit Jayden était décédé samedi après-midi.