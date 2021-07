Catherine Zeta-Jones: ses lèvres gonflent quand elle mange certains aliments

Les lèvres de Catherine Zeta-Jones gonflent si elle mange des aliments préparés avec un certain type d'exhausteur de goût.

L'actrice a détaillé sa routine quotidienne dans une nouvelle vidéo pour Harper's Bazaar, et elle a révélé qu'elle réagissait mal au glutamate monosodique (MSG), un ingrédient parfois ajouté aux légumes en conserve, aux soupes et aux viandes transformées.

« Pour moi, ce n'est pas seulement que j'ai soif. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir combattu cinq rounds avec Mike Tyson dans un ring de boxe, a-t-elle partagé. J'ai des lèvres qui sont vraiment jolies pendant environ deux minutes parce qu'elles sont toutes repulpées. Et je dis : " Wow, mes lèvres sont superbes !" Et puis tout d'un coup, elles deviennent vraiment sèches et vraiment bulbeuses. C'est une réaction terrible. »

Dans sa vidéo, elle a également noté qu'elle avait adopté un régime équilibré et varié, rempli de protéines saines et de fruits et légumes. Mais pour son petit-déjeuner, elle a ses exigences.

« J'ai des besoins de petit-déjeuner très, très spécifiques. En hiver, je mange des flocons d'avoine. J'en mange avec du sucre brun (et) des bananes, et je fais en sorte que les bananes soient toutes détrempées et pleines de sucre brun et je mets des myrtilles sur le dessus, et j'en mange littéralement tous les matins», a expliqué la vedette de 51 ans.

«Quand le printemps arrive, je passe au yaourt à la vanille sans matière grasse, au granola Bear Naked, aux myrtilles et aux framboises. C'est le petit-déjeuner de mes mois d'été.»