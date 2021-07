Gisèle Lévesque, symbole de la vaccination, est décédée

La toute première personne à avoir été vaccinée au pays, Gisèle Lévesque, est décédée de causes naturelles lundi dernier au CHSLD Saint-Antoine, à Québec.

Mme Lévesque, 89 ans, était connue de tous depuis le 14 décembre. C’est ce jour-là qu’elle est devenue le symbole d’espoir de la campagne de vaccination massive à venir alors qu’elle recevait la toute première dose du vaccin au Canada.

Vêtue de «ses plus beaux habits», sa chevelure blanche bien coiffée, la dame s’était présentée devant les caméras sous les applaudissements du personnel de l’établissement qu’elle habitait depuis mars 2020.

«C’est beaucoup d’émotions, je suis très fière de ça», avait confié l’octogénaire après cette injection qui pavait la voie aux millions d’autres qui allaient suivre.

Elle a vaincu la COVID

Si son vaccin avait fait jaser, Gisèle Lévesque était revenue dans l’actualité dans les semaines suivantes alors que l’on apprenait qu’elle avait contracté le virus.

Une éclosion majeure au CHSLD Saint-Antoine ne l’avait pas épargné, mais la dame avait combattu l’infection.

«Les symptômes, c’est la faiblesse et de la misère à respirer. Je manquais de souffle», confiait-elle au Journal le 14 janvier dernier, un mois après avoir reçu son vaccin. Elle estimait avoir attrapé le virus environ deux semaines après son injection, alors que la protection n’est toujours pas optimale.

La dame demeurait toutefois convaincue que le vaccin l’avait aidé. «J’aurai eu le temps de me faire des petits soldats qui m’ont aidée à passer à travers», expliquait Mme Lévesque.

Elle invitait d’ailleurs les gens à suivre son exemple et à se faire vacciner. «Pour que le virus disparaisse, pour aider les gens à passer à travers ça, qu’en 2021 et toujours, il n’y en ait plus de ce virus-là.»

De causes naturelles

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme que la dame est décédée lundi dernier, «sereinement» et «entourée de ses proches». On assure d’ailleurs que rien dans son décès n’est lié de près ou de loin à la COVID-19 ou au vaccin. «Elle est morte de causes naturelles», indique le CIUSSS.

«Madame Lévesque a été une figure d’espoir dans la lutte contre la COVID-19», a souligné Mélanie Otis, porte-parole de l’organisation, qui tenait à saluer la contribution de la dame.

Originaire de Rimouski, la dame de 89 ans n’avait ni enfants ni mari. Ce sont ses nièces Jessica et Justine, de qui elle s’est occupée toute leur vie, qui veillaient sur elle. «C’est un moment historique qu’elle vit à 89 ans. [...] Aujourd’hui c’est notre tour de prendre soin d’elle», confiaient-elles lorsqu’elle a reçu sa première dose en décembre.