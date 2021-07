Jugées «trop grosses» pour les traitements de fertilité

Des Québécoises se voient refuser des traitements de fertilité sur la base de leur poids, un critère « injuste » les privant parfois de leur dernière chance de porter un enfant.

« Je ne sais pas comment je vais faire mon deuil de la maternité, surtout en sachant que je n’ai pas essayé tout ce qu’il était possible d’essayer », confie Natacha Héon, qui s’est tournée à 40 ans vers l’insémination artificielle après deux fausses couches.

La technicienne en administration a déchanté lors d’une consultation à la Clinique de fertilité du CHUL, à Québec, en découvrant qu’elle devrait perdre « de 60 à 80 lb » (de 27 à 36 kg) avant de commencer le processus. Elle n’est pas la seule.

Dans plusieurs cliniques – privées et publiques –, on exige que les femmes qui veulent bénéficier de procédures comme l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro aient un IMC (indice de masse corporelle) inférieur à 35 ou 40.

Cette décision s’appuie sur plusieurs études démontrant qu’un surpoids augmente les difficultés de tomber enceinte et de développer des complications pendant la grossesse, et diminue l’efficacité des traitements de fertilité.

En guise de comparaison, l’IMC « normal » pour une femme se situe entre 18,5 et 25.

Prendre le risque

Plusieurs femmes en surpoids, mais en santé, considèrent néanmoins qu’on devrait les laisser décider par elles-mêmes.

Dans la mesure où elle assumait les possibilités de complications, Natacha Héon aurait souhaité entamer les traitements puisque son dernier bilan de santé n’indiquait aucun problème de diabète, de cholestérol ou d’hypertension.

Vardit Ravitsky, une éthicienne qui s’est penchée sur les enjeux des traitements de fertilité, rappelle que l’on permet aux individus de prendre toutes sortes de risques, même médicaux, s’ils sont bien informés.

« Une chirurgie esthétique majeure comporte des risques, et les gens en font pour des raisons qui peuvent être vues comme plus banales que le désir d’un bébé », illustre la professeure en bioéthique à l’Université de Montréal.

« Je suis sûre qu’ils seraient plus rapides à m’offrir une chirurgie bariatrique que l’insémination artificielle, alors que c’est très risqué », ajoute Mme Héon.

Une frustration

Pour sa part, le Collège des médecins ne fixe pas d’IMC maximum pour entamer des traitements en fertilité, mais conseille de commencer par une perte de poids si la patiente est obèse.

Il s’agit d’une recommandation qu’applique le Centre de la reproduction du CUSM, à Montréal, mais la clinique ne refuse personne sur la seule base de son poids, contrairement à plusieurs.

« On doit être réaliste. Si une femme de 38 ans met cinq ans à perdre du poids, les chances qu’elle tombe enceinte à 43 ans sont beaucoup plus faibles », explique son directeur médical, le Dr William Buckett, dont 2 à 5 % des patientes présentent un surpoids.

« On sait que c’est frustrant. Alors on les évalue : si tout est beau au niveau de leur métabolisme, pourquoi est-ce qu’on ne les traiterait pas ? »

L’adoption plutôt que la fécondation in vitro

Photo Stevens Leblanc

Une femme s’est finalement tournée vers l’adoption après s’être rendue malade à essayer de maigrir pour être admissible à la fécondation in vitro.

« J’ai bataillé pendant plusieurs mois pour perdre du poids. Ça m’a fait faire des choses dont je ne suis pas fière », se remémore aujourd’hui Marie-Michèle Rheault, 38 ans, à qui on avait conseillé de perdre une trentaine de livres (14 kg) avant son premier traitement en fertilité.

La perte de poids lui ayant été présentée comme la seule façon d’avoir droit à la procréation assistée, elle s’est rapidement sentie « dans une impasse ».

Incapable d’obtenir un rendez-vous en nutrition avant des mois, la trentenaire s’est obligée à prendre des laxatifs et à faire une cure de soupe dans l’espoir d’atteindre l’IMC (indice de masse corporelle) tant convoité.

La clinique privée où elle était suivie fixe à 35 l’IMC maximum pour entreprendre des traitements, comme plusieurs autres établissements publics et privés au Québec.

Obnubilée par le chiffre sur la balance et par le temps qui filait, la femme de Québec a développé pour la première fois de sa vie des troubles alimentaires en 2018, au point de devoir consulter un spécialiste. « J’étais toujours en colère et déprimée... À un moment donné, j’ai eu une écœurantite de me peser tous les jours et de ne jamais aimer manger à cause de la culpabilité, et j’ai lâché prise », poursuit Marie-Michèle Rheault.

Bientôt famille d’accueil

Mettre une croix sur la fécon-dation in vitro a néanmoins été une décision déchirante.

« J’ai eu de la misère à tourner la page parce que c’est comme si j’avouais que mon corps n’était pas adéquat pour porter un enfant », dit-elle, après un silence.

Ce n’est pas tant l’impossibilité d’être mère biologique qui la dérange que le fait qu’on lui ait refusé ces soins médicaux sous prétexte de son poids.

Depuis, elle et son conjoint ont entamé le processus pour devenir famille d’accueil avant éventuellement d’adopter un enfant par le truchement du programme québécois de banque mixte.

À leur grand soulagement, ils sont évalués sur les « bons » critères. « On se fie à nos compétences parentales au lieu de se fier à notre poids et notre IMC », résume-t-elle.