Après la rémission de son fils, elle pédale pour les enfants malades

Catherine Boucher est la maman de Logan, 3 ans, qui est en rémission d’un neuroblastome. Mme Boucher a décidé de s’impliquer dans le Tour CIBC Charles-Bruneau pour le bien de son fils et d’autres enfants qui traversent une situation similaire.

Le coup d'envoi du 25e Tour CIBC Charles-Bruneau a été donné hier. Plus de 800 cyclistes sillonneront les routes québécoises au cours de la semaine pour amasser des fonds afin d'enrayer le cancer pédiatrique.

Catherine Boucher participera à l’événement le 9 juillet prochain, où elle parcourra 80 km avec son équipe nommée en l'honneur de son fils, Logan Boucher. «C’est sûr que quand j’enfile mon maillot de vélo, je le vois qu’il est conscient un peu, on essaie de lui expliquer qu’on fait ça pour lui et pour les autres enfants qui vont devoir confronter la maladie», explique Mme Boucher. «Je pense que ça va être lors de l’événement qu’il va voir tout que je peux faire.»

Logan en rémission

Quand Logan avait 8 mois, Catherine Boucher est rentrée à l’hôpital avec son fils. Elle a appris que son fils souffrait d’un cancer. La famille est restée à l’hôpital pendant un an et demi.

Le petit bonhomme est en rémission depuis deux ans et est maintenant en pleine forme. «Ça a été plus de peur que de mal, ça a été un bon parcours, mais là il est en pleine santé donc on est heureux», dit sa maman.

Faire une différence

Pour Catherine Boucher, il est important de s’impliquer. «Ce qui a été dur pour moi, ce n’est pas d’accompagner mon garçon pendant son cancer, c’est plutôt la rémission, parce que tu es un peu laissé à toi-même», explique-t-elle. «Quand tu es en traitement, tu vois des médecins tous les jours, tu côtoies des infirmières, et quand t’es en rémission, c’est aux trois aux six mois, et ça devient très angoissant. J’avais besoin d’un projet et d’un défi, donc je me suis lancée dans le tour CIBC et aujourd’hui je ramasse des fonds avec mon équipe», explique-t-elle.

Une vieille âme

Selon Mme Boucher, Logan est une vieille âme et il a grandi plus vite que d’autres enfants de son âge à cause de sa maladie.

«L’année et demie qu’il a été là, il n’a côtoyé que des adultes. On le sent qu’il est plus mature, mais en même temps il a son petit côté folie qui fait qu’il a réussi à passer à travers», dit-elle. «Tout ça, c’est un travail d’équipe. On élève un enfant avec un village, mais on guérit un enfant avec un village aussi.»

Une rémission complète dure 5 ans, mais à ce jour tout semble bien pour Logan selon les médecins qui le suivent.

«Il n’y aurait plus de traces de cancer. J’ose espérer qu’on s’enligne vers ça», note Mme Boucher.

«Merci aux gens qui donnent et participent. Vous sauvez la vie des enfants, entre autres la vie de mon garçon, merci beaucoup.»