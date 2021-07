L’homme barricadé retrouvé inanimé dans sa résidence

Un homme en crise et possiblement armé a tenu les policiers en haleine dans une résidence de Sainte-Croix, dans Lotbinière pendant plusieurs heures samedi matin. Selon nos informations, l’individu aurait agressé sa conjointe à l’arme blanche avant de s’enfermer à l’intérieur de la maison. Il a été retrouvé inanimé par les policiers peu avant midi.

L’événement se déroulait sur la rue des Chutes, à Sainte-Croix. Le secteur est toujours bouclé par les policiers et des résidents à proximité ont dû être évacués.

«Ils nous ont demandé de partir, on ne pouvait pas rester chez nous», raconte Michel Bergeron, un voisin.

Selon certaines informations, une personne, possiblement une femme, aurait été blessée sérieusement dans une altercation avant que l’homme ne se barricade dans la résidence. Deux enfants auraient été témoin des événements.

Guy Martel/Agence QMI

Un responsable des services ambulanciers a confirmé au Journal que trois ambulances avaient été mobilisées sur les lieux et que deux transports vers des centres hospitaliers avaient été organisés, soit un vers l’Enfant-Jésus à Québec et l’autre vers l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Vers 11h15, une ambulance était toujours en attente sur les lieux.

Peu avant midi, la Sûreté du Québec a confirmé la fin de l’opération. L’homme a été retrouvé inanimé à l’intérieur de la résidence.

Possiblement armé

La Sûreté du Québec confirme aussi qu’une femme a été blessée lors de l’événement. Les circonstances du drame restent à être éclaircies, mais selon nos informations, une séparation serait à l’origine du conflit.

Guy Martel/Agence QMI

Le groupe tactique d’intervention de la SQ a été appelé sur les lieux. Un camion blindé est aussi arrivé peu avant 11h. On a pu entendre à certains moments dans le quartier les policiers s’adresser au suspect avec un mégaphone.

Des enquêteurs sont sur place.

Photo Pierre-Paul Biron

Comportements inhabituels

Selon des voisins qui connaissent la famille impliquée, le couple serait parents de deux enfants âgés entre 7 et 10 ans.

«C’est une fille vraiment tranquille. On la voyait souvent avec ses enfants, faire du vélo, aller au parc», raconte Alexandra Leblanc, qui habite dans le secteur.

Le conjoint de la dame aurait eu des comportements «inhabituels» au cours des derniers jours selon des voisins.

«Je l’ai vu, tard hier soir, passer avec son auto dans la ruelle en gravier juste à côté de chez nous. Il ne coupe jamais là. Il a toujours l’air un peu bizarre, mais là c’était encore pire», confie Cindy Paradis.

Guy Martel/Agence QMI

«Et moi je l’ai vu marcher tout seul, vraiment tard», ajoute Mme Leblanc.

Michel Bergeron, lui, gardait les enfants du couple à l’occasion. Il raconte que l’homme avait un «problème de boisson» et que le couple semblait battre de l’aile. «On savait que ça n’allait pas très bien, mais il n’y avait jamais eu de brasse-camarade ou de cris excessifs», raconte le voisin qui a vu la femme pas plus tard que vendredi. «On se doutait que ça ne fonctionnait plus trop.»