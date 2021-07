Félix Auger-Aliassime en quart à Wimbledon

Grâce à leurs victoires respectives contre Alexander Zverev et Roberto Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont écrit une page d’histoire du tennis canadien, lundi, au tournoi de Wimbledon.

C’est la première fois de la riche histoire du tournoi londonien que le Canada aura deux représentants lors des matchs quarts de finale chez les hommes. Ils sont les quatrième et cinquième joueurs de l’unifolié à atteindre cette étape. Une première en carrière pour Auger-Aliassime dans un tournoi du Grand Chelem.

En 2014, Eugenie Bouchard et Milos Raonic avaient réussi l’exploit au cours de la même édition, mais pas dans le même tableau principal.

Pour revenir à Auger-Aliassime, son triomphe en cinq manches (6-4, 7-6 (6), 3-6, 3-6 et 6-4) contre le quatrième favori du tournoi est un haut fait d’armes. Zverev est l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

Durant ce duel qui a duré plus de quatre heures, le Québécois a livré du jeu solide, même durant ses points plus difficiles. Il a su résister à la remontée de l’Allemand en remportant la manche décisive.

«C’est un des beaux moments dans ma vie comme personne, a mentionné Auger-Aliassime. À l’extérieur du joueur de tennis que je suis, je rêvais de jouer ces tournois-là. Maintenant, je suis ici et je joue devant un public complet.»

«C’est un moment magnifique et c’est pour cette raison que j’étais ému sur le terrain après le match. J’ai pris une pause pour regarder autour pour apprécier le moment. Ça n’arrive pas toujours dans une vie. J’espère continuer de la sorte pour en vivre beaucoup plus.»

L’expérience Karatsev

Pendant les deux premières manches, Auger-Aliassime a été dominant. Ses frappes étaient précises et il ne donnait pas de marge de manoeuvre à Zverev. Tout baignait dans l’huile pour le protégé de Fred Fontang.

Cependant, malgré ses difficultés au service (20 doubles fautes au total), Zverev n’a pas baissé les bras. L’Allemand, sixième joueur mondial, a fait preuve de caractère en remportant les deux manches suivantes.

«Il a beaucoup mieux joué durant ces manches et il servait mieux, a analysé l’athlète de 20 ans. J’ai fait des jeux un peu faibles à certains moments, mais rien d’anormal.»

«Je continuais de jouer de la bonne façon, à me faire confiance et à laisser aller mes coups. Je tentais de rester serein et calme.»

Pendant quelques minutes, on avait l’impression de revivre sa défaite crève-coeur contre le Russe Aslan Karatsev aux Internationaux d’Australie au début de l’année. Toutefois, le scénario ne s’est pas répété et il a pu signer sa première victoire en quatre matchs contre Zverev.

«La situation était un peu différente de celle contre Karatsev. J’ai pu briser son service dès le premier jeu de la cinquième manche. Tu commences avec un peu plus de confiance et de croyance que tu peux gagner.»

«Physiquement, je me sentais bien. Je savais que j’étais assez en forme pour me rendre à la fin du match. Cette fois, j’ai mieux géré.»

Un gros client

À l’étape suivante, Auger-Aliassime croisera le fer avec l’Italien Matteo Berrettini, un autre adversaire de premier plan.

«Les chiffres de Berrettini au cours des deux dernières années parlent par eux-mêmes, a analysé le natif de Montréal. Il a déjà une demi-finale à son palmarès en Grand Chelem.»

«C’est un joueur qui est très constant. Il perd rarement contre des joueurs qu’il doit vaincre. Il sert très bien et il possède un beau coup droit. Ça, c’est très efficace sur gazon. [...] Je m’attends à un match compliqué et je vais voir comment je vais pouvoir gérer cela.»

Les Canadiens en quart de finale à Wimbledon

-2021: Denis Shapovalov et Félix Auger Aliassime

-2018: Milos Raonic

-2017: Milos Raonic

-2016: Milos Raonic

-2015: Vasek Pospisil

-2014: Eugenie Bouchard, Milos Raonic