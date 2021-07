Canadien: la mairesse Plante demande aux partisans de bien se comporter

À quelques heures d’une possible élimination du Canadien en finale de la Coupe Stanley, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité lundi les partisans à faire preuve de civisme.

«Les forces policières sont prêtes à intervenir en cas de besoin. On veut que ce soit festif, mais on ne veut pas fracasser des vitrines ou rendre ça encore plus difficile pour nos commerçants», a imploré Mme Plante.

Environ 2000 policiers seront mobilisés en vue du match. La mairesse a ajouté être en discussion constante avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour assurer un bon déroulement des opérations.

«Je demande à la population de se responsabiliser. Pas de casse, on n’a pas besoin de ça. On est fier : on vient de sortir d’une pandémie et les Canadiens sont en finales. On doit se donner un bel été», a réitéré Mme Plante.

Elle a par ailleurs invité la population montréalaise à s’inscrire pour regarder le match gratuitement en plein air à l’esplanade du Stade olympique et au Quartier des spectacles.

«Je demande à tout le monde d’écouter le match. Il faut soutenir notre équipe! Il faut qu’on la gagne ce soir», s’est exclamée Mme Plante.